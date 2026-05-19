Težave novomeške urgence: nenujni pacienti in premalo zdravnikov

Z obema težavama se po besedah direktorice bolnišnice Milene Kramar Zupan srečuje tudi novomeška urgenca. Prav to dejstvo, da urgence v veliki meri obiskujejo tudi ljudje, ki življenjsko niso ogroženi, je po njeni oceni eden izmed resnih izzivov, ki se mu bo treba v prihodnosti še posebej posvetiti.

S tem se je strinjal tudi državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež. Da delež nenujnih pacientov na urgencah narašča, je po njegovih besedah dejstvo, pri čemer obstaja zelo velika razlika, kako se posamezne bolnišnice in urgence soočajo s tem izzivom. Kot zgled je postavil ravno novomeško urgenco, kjer težavo rešujejo z dobrim sodelovanjem s primarnim zdravstvom in vsemi ostalimi deležniki v regiji, kar je "ključ do uspeha".

"Ker če ostane urgentni center sam, brez sodelovanja zunanjih deležnikov iz regije in po možnosti še brez ustrezne podpore znotraj bolnišnice, lahko nastanejo velike težave," je dejal. Ocenil je, da je slovenski sistem nujne medicinske pomoči še vedno preveč razdeljen in da ne deluje dovolj enotno, kar je tisto, "s čimer se bo treba ukvarjati v prihodnosti".