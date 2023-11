Težave pri delovanju informacijskega sistema v ZD Ljubljana

"Težave prednostno odpravljamo. Vsem uporabnikom storitev se opravičujemo za morebitne težave ter prosimo za razumevanje in potrpežljivost," so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana.

Že včeraj smo sicer poročali, da Portal za paciente, ki ga ZD Ljubljana uporablja kot "nov način elektronske komunikacije z ambulanto", vsaj dva dni ni deloval. V zdravstvenem domu so nam odgovorili, da so v ponedeljek v okviru prenove omrežja zaznali napako, ki so jo takoj začeli aktivno odpravljati. Dodali so, da osebni podatki pacientov niso bili ogroženi. Zgodaj popoldne so nas obvestili, da portal zopet deluje.

Uporabnik se mora pred uporabo registrirati, portal pa ponuja tudi možnost, da oseba, v kolikor ima pooblastilo, lahko dostopa do podatkov in komunicira tudi z osebnim zdravnikom družinskih članov.