Nove težave pri izdaji elektronskih receptov in napotnic

Po obvestilu različnih uporabnikov, da je motena izdaja e-recepta in e-napotnic, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) preverili, kaj se dogaja in za kako obsežne težave gre. Na njihov odgovor še čakamo, smo pa dobili pojasnila, ki jih je zaradi težav na sistemu pridobila Lekarniška zbornica Slovenije.

Od NIJZ so prejeli odgovor, da zaradi zapletov pri nočnem posegu na infrastrukturi trenutno ne deluje večina sistema eZdravje. "Obveščamo, da so zaradi nepričakovanih zapletov med vzdrževalnimi deli na IT-infrastrukturi nastale motnje delovanja aplikacij IHAdapter, eRecept, varnostna shema, zVEM in eNaročanje (delno),"se glasi obvestilo.

Težave na NIJZ pospešeno rešujejo.