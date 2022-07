Težave pri zagotavljanju zdravnikov v ambulantah nujne pomoči

Na Ministrstvu za zdravje (MZ) so obvestili, da iz nekaterih krajev prihajajo informacije o težavah zdravstvenih domov (ZD) pri zagotavljanju zdravnikov za delo v ambulantah nujne medicinske pomoči (NMP) in za vključevanje v sistem NMP. Težave v določeni meri nastajajo zaradi zagotavljanja nadomeščanj odsotnosti ob koriščenju letnih dopustov, večji problem pa lahko nastane zaradi povečanja okužb s koronavirusom. To v nekaterih manjših zdravstvenih domovih pomeni nevarnost popolne odsotnosti zdravniškega kadra, je razvidno iz dopisa, ki so ga na Ministrstvu za zdravje v ponedeljek poslali zdravstvenim domovom in ga danes posredovali STA.

V Kočevju napovedali: V naslednjih tednih bo nekaj nočnih terminov ambulante NMP ostalo nepokritih z zdravniškim kadrom

Na problematiko so v petek na svoji spletni strani opozorili predstavniki v ZD Kočevje. Kot so zapisali, zaradi koriščenja dopustov in številnih odsotnosti navkljub večtedenskemu trudu niso mogli zagotoviti 24-urne prisotnosti zdravnika v ambulanti NMP. Prvič je do odsotnosti zdravnika prišlo pretekli konec tedna, prav tako bo v naslednjih tednih nekaj nočnih terminov ambulante NMP ostalo nepokritih z zdravniškim kadrom.

Nasveti MZ zdravstvenim domovom

Zavodom, ki organizirajo službo NMP, zaradi vse bolj pereče problematike na ministrstvu svetujejo, da v primeru nenačrtovanih odsotnosti zdravnikov zaradi prebolevanja covida-19 ali drugih izrednih razlogov delo preostalih zdravnikov prilagodijo tako, da bodo na svojem območju lahko zagotavljali izvajanje nujnih zdravstvenih storitev v ambulanti zdravstvenega doma in NMP.

Zavodom priporočajo, naj zdravnika za izvajanje NMP na terenu aktivirajo, kadar je to res nujno potrebno: "Pri tem pozivamo predvsem večje zavode, da poskušajo v okviru svojih zmožnosti (...) pomagati manjšim enotam NMP v primeru težav z izpadom zdravniškega kadra."

Izvajalci lahko po navedbah ministrstva začasno organizirajo izvajanje NMP tudi na skupnem širšem območju, vendar z jasnim medsebojnim dogovorom in obvestili za uporabnike na svojem območju.

V ZD Kočevje pojasnjujejo, da bodo ob odsotnostih zdravnika v ambulanti NMP reševalne ekipe delovale v okrepljeni sestavi v tesnem sodelovanju s centralno urgentno službo in zdravniškim kadrom okoliških zdravstvenih institucij.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da so pristojni za urejanje predpisov glede pogojev in načinov delovanja NMP v skladu zakonodajo, javni zdravstveni zavodi pa morajo zagotavljati službo NMP v skladu z veljavno mrežo. "Hkrati se ministrstvo aktivno ukvarja s problematiko pomanjkanja zdravniškega kadra in išče sistemske rešitve na primarni ravni, s čimer bi posledično ohranil tudi ustrezen nivo nudenja NMP prebivalstvu," so še navedli v dopisu.