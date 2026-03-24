Težave s klici na 113: ne pridejo vedno do policije

Dnevnik navaja primer osebe, ki je poklicala na 113, a je namesto policista na drugi strani zaslišala glas operaterja regijskega centra za obveščanje, kjer sprejemajo klice v sili na številko 112. Na Policiji in pri večjih slovenskih mobilnih operaterjih so potrdili, da ne gre za osamljen primer.

Motnje naj bi povzročal operacijski sistem Android, in sicer zaradi povezave s SIM-kartico Telekoma Slovenije, ki namesto s številko 113 vzpostavi povezavo s številko 112, kar so že prijavili podjetju Google, vendar rešitev za zdaj še ni bila implementirana. Pri operaterju A1 pa so za Dnevnik pojasnili, da je težava izključno z načinom, kako posamezna naprava obravnava klic v sili.

Glede primerov motenj so se v Telekomu Slovenije odzvali, da v teh primerih obvestijo proizvajalca, da lahko napako odpravi z novo posodobitvijo programske opreme. Kot pojasnjujejo, imajo nekatere države obe številki združeni v številko 112, ki je v mobilnih telefonih tudi privzeta številka za klic v sili, vendar pa EU na tem področju še ni poenotena.

Kot poroča Dnevnik, interventni klici v sili pri Telekomu Slovenije potekajo prek tehnologije VoLTE (4G), medtem ko se pri drugih operaterjih izvajajo prek omrežja 2G ali 3G. Če ima uporabnik aktivni dve SIM-kartici, pri čemer je ena Telekomova in druga ne, telefon samodejno določi prioriteto Telekomovi kartici za klic v sili, ker omogoča vzpostavitev klica prek VoLTE. Do težav pa lahko pride zlasti, kadar uporabnik z dvema karticama ročno nastavi, da se vsi klici izvajajo s kartico drugega operaterja.

V komunikacijsko-operativnih centrih napačno usmerjenih klicev, če je potrebna intervencija različnih služb, ne prevezujejo, temveč z izmenjavo informacij poskrbijo, da uporabnik čim prej dobi pomoč, ki jo potrebuje, so pojasnili.