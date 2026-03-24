Težave s klici na 113: ne pridejo vedno do policije

Ljubljana, 24. 03. 2026 10.13

Avtor:
STA D.L.
Telefonski klic

Klici na policijsko intervencijsko številko 113 ne pridejo vedno do policijskih operativno-komunikacijskih centrov, poroča Dnevnik. Kot so za časnik navedli pri Generalni policijski upravi (GPU), je razlogov za to več, pri čemer naj bi bilo največ težav z mobilnimi telefoni, ki jih uporabniki niso kupili na evropskem trgu.

Klic v sili (simbolična slika)
Klic v sili (simbolična slika)
FOTO: Shutterstock

Dnevnik navaja primer osebe, ki je poklicala na 113, a je namesto policista na drugi strani zaslišala glas operaterja regijskega centra za obveščanje, kjer sprejemajo klice v sili na številko 112. Na Policiji in pri večjih slovenskih mobilnih operaterjih so potrdili, da ne gre za osamljen primer.

Motnje naj bi povzročal operacijski sistem Android, in sicer zaradi povezave s SIM-kartico Telekoma Slovenije, ki namesto s številko 113 vzpostavi povezavo s številko 112, kar so že prijavili podjetju Google, vendar rešitev za zdaj še ni bila implementirana. Pri operaterju A1 pa so za Dnevnik pojasnili, da je težava izključno z načinom, kako posamezna naprava obravnava klic v sili.

Glede primerov motenj so se v Telekomu Slovenije odzvali, da v teh primerih obvestijo proizvajalca, da lahko napako odpravi z novo posodobitvijo programske opreme. Kot pojasnjujejo, imajo nekatere države obe številki združeni v številko 112, ki je v mobilnih telefonih tudi privzeta številka za klic v sili, vendar pa EU na tem področju še ni poenotena.

Kot poroča Dnevnik, interventni klici v sili pri Telekomu Slovenije potekajo prek tehnologije VoLTE (4G), medtem ko se pri drugih operaterjih izvajajo prek omrežja 2G ali 3G. Če ima uporabnik aktivni dve SIM-kartici, pri čemer je ena Telekomova in druga ne, telefon samodejno določi prioriteto Telekomovi kartici za klic v sili, ker omogoča vzpostavitev klica prek VoLTE. Do težav pa lahko pride zlasti, kadar uporabnik z dvema karticama ročno nastavi, da se vsi klici izvajajo s kartico drugega operaterja.

V komunikacijsko-operativnih centrih napačno usmerjenih klicev, če je potrebna intervencija različnih služb, ne prevezujejo, temveč z izmenjavo informacij poskrbijo, da uporabnik čim prej dobi pomoč, ki jo potrebuje, so pojasnili.

številka 113 klici v sili mobilna telefonija težave s klici policija

Kako do Planice? Izognite se gneči in slabi volji

Mraz bo vztrajal: bo po belem božiču tudi velika noč ponekod bela?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
24. 03. 2026 11.39
"...pri čemer naj bi bilo največ težav z mobilnimi telefoni, ki jih uporabniki niso kupili na evropskem trgu." - Če ne klučeš na številko v sili, vendar vtipkaš 113, bi, po moje, trlen moral poklicati 113. Kakšno vlogo pri tem ima klic po 2G, 3G, ali 4gLTE, pa mi je še manj jasno.
NeXadileC
24. 03. 2026 11.37
To le pomeni, da imamo spet nekaj narejeno po svoje. Zudi SI-Alarma zaradi tega najbrž ne deluje...
bibaleze
Portal
Za njenim nasmehom se skriva zgodba, ki vas bo ganila
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Kako presenetiti mamo na materinski dan?
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Ne boste verjeli, kaj se zgodi, ko se oče res igra z otrokom
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
Življenje na kmetiji: igralka zamenjala glamur za naravo
zadovoljna
Portal
Nekoč najlepša ženska na svetu spregovorila o sinovi bolezni
Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
To so edina krila, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
Znana Slovenka z novo frizuro neprepoznavna
vizita
Portal
Hujšanje z injekcijami? Zdravnik pojasnjuje, zakaj je lahko nevarno
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
To je razlog, zakaj mleko ni več samo mleko
Zakaj virusi ob preskoku na človeka ne potrebujejo posebnih mutacij
Zakaj virusi ob preskoku na človeka ne potrebujejo posebnih mutacij
Kako pogosto bi se morali tuširati
Kako pogosto bi se morali tuširati
cekin
Portal
Plača 46 evrov na mesec za sobo, v kateri ne more stati – in služi bogastvo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Zakaj bo vaša košarica verjetno kmalu dražja?
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
Družina toži smučišče: Otrok opečen z vročo čokolado
moskisvet
Portal
Slovenci preplačujemo mobilne pakete že leta
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Vroči lepotici že vadita počasen tek v kopalkah
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Kim Kardashian in Lewis Hamilton: Nova ljubezen na Japonskem?
Skriti biser črnogorske obale
Skriti biser črnogorske obale
dominvrt
Portal
Nujno: prihaja ohladitev, ukrepajte proti pozebi
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Nevidni junaki vrta: žuželke, ki jih ne bi smeli preganjati
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
Navadni nagnoj: zlati simbol pomladi in velike noči
okusno
Portal
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Enostavno kosilo za hujšanje in dobro počutje
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
Zakaj je čemaž včasih grenak? Ključna je pravilna uporaba
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
5 hitrih kosil iz ene ponve, ki se jih ne boste naveličali
voyo
Portal
Rocky 1
Kmetija
Kmetija
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
