Težave s parkiranjem tudi v Mariboru: v soseski Nova vas 2 čez noč zaprli garažno hišo

Težav s parkiranjem nimajo samo v prestolnici – tudi v mariborski soseski Nova vas 2 vlada pravi 'parkirni kaos'.

Mestna občina Maribor je zaradi dotrajanosti zaprla garažno hišo, lastnike avtomobilov pa pozvala, naj vozila čim prej umaknejo. Po obvestilu o zaprtju so ta sicer v večini že odstranili, a rešitve njihove nove realnosti parkirnega kaosa kot kaže še nekaj časa ne bo.

Občinsko podjetje Mestne nepremičnine je danes namreč zaprlo dotrajano garažno hišo ob Ulici pohorskega odreda, saj je po ugotovitvah inšpektorjev nevarna za uporabo. To je močno vznemirilo okoliške prebivalce, ki so tako dobesedno čez noč ostali brez 150 parkirnih mest. "Isti smo kot Ljubljana," tarnajo stanovalci. In kje bodo zdaj parkirali? "Pred občino. Župan ima svoje parkirišče tam," jezni odgovarjajo. "Ali pa pod Pohorjem," dodajajo. "Ta garažna hiša je bila naša edina možnost parkiranja, v okolici pa že zdaj primanjkuje parkirnih mest."

Da rešitve tako čez noč tudi sami nimajo, medtem pravi Ranko Šmigoc, direktor Mestnih nepremičnin. Lastnikom avtomobilov se je sicer zahvalil, da so pravočasno umaknili vozila. Garažna hiša je prazna, bodo pa z Mestno občino Maribor (MOM) zdaj pred uvoz namestili še posebne table, ki prepovedujejo promet, pa tudi prehod pešcev. Šmigoc sicer še pojasnjuje, da so bili v zaprtje garažne hiše prisiljeni zaradi ugotovitev inšpekcijskih organov ministrstva za okolje in prostor, da objekt predstavlja nevarnost za življenje in premoženje. "Posledično nas je MOM kot upravljavca tega objekta pozvala, naj takoj zaščitimo garažno hišo in prepovemo nadaljnjo uporabo," je razložil v današnji izjavi za medije.

Pred kakršnimi koli nadaljnjimi koraki pa, da je treba rešiti lastniška razmerja. Vsa lastniška vprašanja v zvezi s tem objektom še niso rešena, zato občinske oblasti drugega, kot da namestijo opozorilne table in fizično zaprejo dostop v garažno hišo, zaenkrat ne morejo storiti, pravi.

Potem ko so v petek začeli z obveščanjem javnosti o zaprtju, naj bi danes postavili še dodatne znake za prepoved vstopa tako vozil kot ljudi v garažno hišo.

Parkiranje v garažni hiši, v nasprotju s sosednjo, doslej zaradi dotrajanosti in neurejenega lastništva ni bilo plačljivo, garažna hiša je bila prosto dostopna vsem. Njena zgornja ploščad je bila zaprta že več kot deset let, so pa ljudje parkirali avtomobile na okoli 150 parkirnih mestih v spodnji etaži. Stanovalci tamkajšnjih blokov je zmotila predvsem naglost odločitve, saj prepoved uporabe garažne hiše velja že z današnjim dnem. Šmigoc razume njihovo stisko, a zaenkrat jim ne more pomagati. Dolgoročno ima občina interes za razvoj tega območja, a še ni znano, v kateri smeri. "Občina se zagotovo zaveda problema, ker je parkirnih površin sorazmerno zelo malo. Vedeti moramo, da so bile vse te parkirne površine, tako kot drugje po mestu, projektirane v nekem drugem času, z neko drugo dimenzijo, kar ni težava samo v Mariboru, ampak tudi drugod," je povedal.

V tamkajšnjih blokih so razburjeni, saj v okolici nimajo drugih možnosti za parkiranje. "Hvaležni smo stanovalcem, ker je garažna hiša danes že večinoma prazna. To kaže na to, da razumejo problem," je dejal direktor Mestnih nepremičnin Šmigoc.

Zaenkrat ni v načrtu niti rušenja objekta, čeprav obnova zaradi dotrajanosti ni smotrna. Garažna hiša je bila zgrajena okoli leta 1985, a ni bila vzdrževana. Težave so bile tudi glede lastništva, saj so bili okoliški prebivalci po poročanju časnika Večer prepričani, da so parkirna mesta v tej garaži kupili skupaj s stanovanjem v soseski. A so jim iz občine leta 2021 odgovorili, da ni podatkov, ki bi to potrjevali. Na objektu trenutno poteka pravni postopek določitve pripadajočega zemljišča, upravljanje pa je v skladu s koncesijsko pogodbo v rokah Mestnih nepremičnin iz Javnega holdinga Maribor.

Več o parkirnem kaosu v Mariboru v oddaji 24UR.