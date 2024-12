Težave s presedanjem poslancev: kje bosta sedela Irglova in Logar?

Največ časa so vodje poslanskih skupin na kolegiju namenili presedanju poslancev. Poslanska skupina SDS namreč zahteva, da se nepovezana poslanca Anže Logar in Eva Irgl, ki sta izstopila iz SDS in ustanovila stranko Demokrati, presedeta. Prav tako pa bi v SDS presedli tudi poslance Alenko Helbl, Andreja Poglajna in Andreja Kosija ter na ta način ustvarili nekakšno razmejitev med poslanskima skupinama SDS in NSi.

Vodje poslanskih skupin koalicije menijo, da bi bilo najbolje, če bi se Logar in Irglova presedla na drugo stran dvorane, kjer nad poslanskima skupinama Levica in SD v zadnji vrsti že sedita nepovezana poslanca Mojca Šetinc Pašek in Dejan Kaloh. Vendar pa Logar in Irglova, ki ju je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič povabila na sejo kolegija, presedanju nasprotujeta, saj da ju je poslanska skupina SDS, ko sta še bila njena člana, potem ko nista podpisala izjave o zvestobi stranki, že enkrat presedla.

"Midva nisva kužna, želi pa se z najinima poslanskima mandatoma oz. sedežema delovati kot nebodigatreba, ki ga damo nekam, kamor damo vse tiste, ki razmišljajo drugače kot v neki skupini," je dejal Logar. Hkrati dvomi, da je to pravi signal, ki bi ga posredoval parlament.

"Nihče od tukaj prisotnih vas ne želi presedati, vključno z mano," je dejala Klakočar Zupančič. Ob tem pa je izpostavila dejstvo, da SDS kot druga največja poslanska skupina zahteva spremembo sedežnega reda in da ima kot taka tudi prednost pri njegovem določanju, takoj za največjo poslansko skupino Svoboda.

Tudi v slednji nasprotujejo, da bi se poslanca presedla v zadnjo vrsto nad njihovo poslansko skupino. Vodja poslanske skupine Svoboda Nataša Avšič Bogovič je v tem primeru napovedala, da se bo tudi poslanska skupina Svoboda presedla in zasedla omenjeni prosti mesti.

Vodja poslanske skupine SD Jani Prednik je nato predlagal, da dogovor o tem, kje bosta po novem sedela Logar in Irglova, dosežejo mimo kamer, kar bodo po zagotovilih predsednice DZ storili do četrtkove seje DZ.

Nesklepčni za točko o etičnem kodeksu

Kot zadnjo so imeli predvideno obravnavo kršitev etičnega kodeksa poslank in poslancev na zaprtem delu seje. Ker je vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj že na začetku opravičil svoj izostanek pri zadnji točki, je Avšič Bogovičeva predlagala, da to točko obravnavajo na začetku seje. Sejo so zaprli za javnost, še pred tem pa jo je Cigler Kralj zapustil, zaradi česar so bili nesklepčni.

Kršitve so na kolegiju že obravnavali, sankcij pa zaradi odsotnosti vodij poslanskih skupin SDS in NSi niso mogli sprejeti. Sankcije morajo namreč podpreti vodje poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev DZ. To so torej želeli storiti danes, a jih, prav tako zaradi odsotnosti vodij poslanskih skupin SDS in NSi, niso mogli sprejeti.

"Najverjetneje je tudi to razlog, da nas bo zapustil," je odhod Ciglerja Kralja ocenila predsednica DZ. Sprejetje sankcij pa bodo po njenih besedah prestavljali toliko časa, dokler ne bodo imeli potrebne večine. Cigler Kralj je protestiral, "da se mi polaga besede in razloge v usta", svoj izostanek pa da je napovedal v naprej.

Kolegij obravnava štiri kršitve etičnega kodeksa, po informacijah STA naj bi kodeks kršili poslanca SDS Žan Mahnič in Franc Breznik ter poslanec Svobode Miroslav Gregorič.