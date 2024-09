Težave s prevozi se nadaljujejo, država še vedno kaže na prevoznike

Kot je pojasnil gostitelj tokratne koordinacije, jeseniški župan Peter Bohinec , so se v teh prvih dneh šole vsi župani zgornje Gorenjske srečali s perečo problematiko izvajanja primestnih in medkrajevnih avtobusnih prevozov, ki pa ni odvisna od občine, saj to področje ureja država skupaj z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) in izbranim koncesionarjem za to območje, torej Arrivo.

"Prvi šolski dnevi so bili kaotični in danes smo župani po preučitvi vseh dokumentov, pritožb in možnosti sklenili, da bomo na pristojno ministrstvo in DUJPP poslali pritožbo, obenem pa tudi pobude, kje je manko linij, ki jih občutijo naši dijaki in tisti, ki avtobuse uporabljajo za prihod na delo in z dela. Upamo, da se bomo sestali z ministrstvom in Arrivo ter to sago uspešno končali," je izpostavil Bohinec.

Žirovniški župan in državni svetnik Leopold Pogačar je pojasnil, da bodo na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo naslovili pritožbo s konkretnimi primeri in zahtevali, da se zadeva prioritetno rešijo v korist uporabnikov.

Povedal je, da se soočajo z nelogičnimi in nerazumnimi voznimi redi, ki ne sovpadajo z začetkom in koncem pouka ter dela, in z zmanjšano frekvenco prevozov na posameznih relacijah, hkrati pa tudi z enormno podražitvijo šolskih prevozov. Kot je dejal Pogačar, je precej dogajanja v ozadju, o čemer bo lahko javno govoril le tam, kjer ga ščiti imuniteta. Prepričan je, da so potrebni konkretni pogovori na to temo tudi v državnem svetu in državnem zboru.

S težavami so župani danes seznanili predstavnika DUJPP Roberta Piščanca, ki se je odzval na povabilo na koordinacijo. Zagotovil jim je, da so na DUJPP na podlagi uporabnikov javnega potniškega prometa resno pristopili k reševanju težav v voznih redih, vendar se določenih stvari čez noč ne da rešiti.

"Bo pa v tem tednu večina stvari vzpostavljenih in do konca meseca naj bi se situacija popolnoma uredila," je dejal. Ob tem je pojasnil, da DUJPP v primeru, ko zazna težavo, pozove koncesionarja, naj doda avtobuse. Nekatere težave lahko na ta način hitro rešijo, širši problemi pa se rešujejo dlje časa.