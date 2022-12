'Težave so se kopičile 30 let, ne morejo jih odpraviti z zamahom ene roke'

Nas po grožnji s stavko iz vrst zdravnikov in vladno ponudbo za zvišanje plač čaka še en stavkovni val? Med šolniki že vrši, vlada jim je obljubila, da jih bo obravnavala prednostno, pa vendar so jih prehiteli zdravniki. A fronte so odprte tudi na področju drugih strok. "Če vlada z nami ne bo pripravljena iskati rešitve v strokovnem sporazumu, naj se stavka nadaljuje," je jasen tajnik Sviza in predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Medtem ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik poudarja, da so v iskanju rešitev in se s sindikati pogajajo, zato se jim zdi zaostrovanje "preuranjeno in neupravičeno".

Med šolniki že vrši. Sindikat sporoča, da jih vlada kljub obljubi ne obravnava resno, celo podcenjujoče. Zdravniki razmišljajo o stavki kljub temu, da jim namerava vlada zvišati plače za do pet razredov, šolniki imajo z vlado odprta pogajanja, vendar pa stavke, ki so jo začeli pod Janševo vlado, niso izključili. Zakaj imajo občutek, da njihova pogajanja neprestano odrivajo? "Ker se sedem mesecev nismo nikamor premaknili, čeprav je vlada v svojo koalicijsko pogodbo zapisala, da bo odprtje stavke obravnavala prednostno. Vendar pa po sedmih mesecih nimamo niti osnovnega predloga, kako bi reševali in zaprli strokovni sporazum," je v oddaji 24UR ZVEČER odgovoril Branimir Štrukelj, tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in predsednik konfederacije sindikatov javnega sektorja. Ki je ob tem opozoril, da se je Slovenija znašla sredi največje krize izobraževanja po njeni osamosvojitvi: primanjkuje 4000-5000 učiteljev, imamo eno najstarejših učiteljskih populacij, prav tako država zaostaja z reformo, vrednost pedagoškega dela pa se zadnjih 10 let sistematično znižuje v odnosu do drugih. "Bojim se, da vlada podcenjuje to krizo in da je morda celo ne razume," je dejal.

icon-expand Učiteljica FOTO: Shutterstock

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik je medtem poudarila, da je vlada na področju zdravstva in socialnega varstva le realizirala dogovor, ki ga je lani sprejela in podpisala prejšnja vlada. Zagotovila je tudi, da vlada odprte stavkovne zahteve ne jemlje z lahkoto. A Štrukelj je bil kritičen: "Vlada ne le da krši koalicijski dogovor, ki ga je dala, temveč tudi zakon o stavki, prek katerega je dolžna z nami iskati rešitve v okviru strokovnega sporazuma." Poudarja, da jih ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik odriva z izgovorom sistema plač: "Medtem ko se je vlada z zdravstvom dogovorila, nas ignorira. Pa čeprav je situacija kritična in bo eskalirala." Ministrica medtem odgovarja, da so kolektivne pogodbe med dejavnostmi povezane. "Na koncu dneva je vse stvar dogovarjanja in dialoga, moramo se poslušati in slišati," je dejala. Ter spomnila, da je vlada odprla dialog, da se pogaja ter da je sprejela tudi pogajalska izhodišča, tudi za pogajanja s Svizom. "Zadnja so tekla v torek, naslednja pa so dogovorjena za 12. december. Pogaja torej se, tudi o stavkovni zahtevi," je jasna Ajanovič Hovnikova.