Težave Srednje šole Črnomelj, ki jih povečuje lokalna politika

'Šolo imamo radi, a odnosi se morajo spremeniti’, je v marcu o slabih odnosih na Srednji šoli Črnomelj poročala kolegica Manca Turk. Devet mesecev kasneje je stanje večinoma nespremenjeno, eden najboljših učencev je klonil pod pritiski in se prepisal v Ljubljano, zapustila pa jo je tudi dolgoletna učiteljica.

icon-expand Srednja šola Črnomelj FOTO: Svet

Spori na Srednji šoli Črnomelj imajo sicer že dolgo brado in tudi avtor vrstic, ki jo je obiskoval, se spomni nekaterih iz preteklosti. Ko je kolegica Manca Turk obiskala Srednjo šolo Črnomelj, je predstavila predvsem dva bregova, ki sta trdila svoje, pravih rešitev pa tudi ni bilo predstavljenih. Ravnateljica Elizabeta Prus je trdila, da je vse urejeno, dijaki in nekateri učitelji pa so trdili nasprotno. V poletnem času, dobre tri mesece po objavljenem prispevku, smo preverjali, kakšna je situacija, saj so marca tudi omenili, da se bo pripravil načrt, ki bo začrtal prihodnost. Takrat so prosili, če lahko samo še malo počakamo, saj se ravno vse zadeve usklajujejo, mediji pa bi lahko zadeve samo zapletli. Kar pet mesecev po poletni prošnji smo šli znova preverjat, ali so se zadeve kaj spremenile, in opazili, da se po večini niso, levji delež odgovornosti pa je bila pandemija, ki je spremenila vsakdanje življenje in pouk. Po preverjanju dejstev je bilo opazno, da se zadeve niso rešile, ampak da se bolj kot ne ne želi, da bi zadeve prihajale v medije, "saj to škodi ugledu šole." Da je bila zadeva še bolj nenavadna, je avtor dobil kar sedem klicev na telefon, čeprav številka ni bila posredovana komurkoli od teh sedmih. Pet od teh je bilo negativno nastrojenih na poizvedovanje, dva pa sta bila lokalna člana političnih strank. Le dva klica sta bila vezana na novinarska vprašanja. Prispevek v oddaji Svet - 29. 3. 2020

Eden od dijakov, ki je dobil ukor zaradi teksta, v katerem je opisal negativno klimo na šoli, je rekel, da ima dovolj in se prepisal na ljubljansko gimnazijo Bežigrad. Pa da bo jasno, šlo je za dijaka, ki je bil eden najboljših v gimnaziji Črnomelj, dosegel je številna priznanja in uspehe, vzrok pa je bil tekst, ki ga je napisal za enega od lokalnih medijev. Sporna je bila predvsem fraza, s katero je nekatere učitelje poimenoval kot "sluzaste nevretenčarje": "Ekipa vdanih vernikov, ravnateljica je spraskala skupaj, drug drugega bodo pohodili v drek, učitelj je len in nesposoben, sluzasti nevretenčarji …"Ravnateljica trdi, da je bila kazen v skladu s šolskimi pravili, vzgojni ukrep pa je zahteval učiteljski zbor, a na koncu pa je bil dodeljen ukor razredničarke. Zadeva se ni končala tukaj, saj se je zgodil tudi incident, v katerem je prišlo do nepravilnosti pri predstavitvi ankete o vzdušju med dijaki. Dijak je želel, da se zadeve pojasnijo, saj naj bi se anketa, ki je pokazala, da dijaki občutijo slab odnos v šoli, izgubila. Predsednica dijaške skupnosti, od katere so zahtevali, da te predstavi, je nato odstopila in se prav tako prepisala. Ravnateljica je na to odgovorila, da se anketa ni izgubila, ampak: "Takratna predsednica in tajnica DS sta zbrali vse pohvale, pritožbe in predloge ter ugotovili, da je večina kritik pravzaprav z vidika kritičnega mišljenja neargumentiranih oz. identičnih tistim, ki so se takrat že pojavljale v medijih. Niso bile glas dijakov in niso bile povezane z življenjem in delom dijakov na šoli, temveč izjave, zmanipulirane od odraslih, ki jih beremo v anonimnih pismih in člankih v medijih. Zanimivo je tudi, da se v javnosti niso pojavile fotokopije pohval in pozitivnih zgodb, ki jih je na šoli zagotovo več kot negativnih."

icon-expand Anketa o vzdušju v šoli kaže predvsem na to, da so dijaki ujeti med dvema bregovoma. FOTO: Svet

A to ni bila edina nenavadna stvar, ki se je zgodila. Ena od dolgoletnih učiteljic, ki je bila do letos tudi v svetu zavoda šole, je zapustila šolo. Kot so nam povedali njeni sodelavci, je bil odnos glavni vzrok za to odločitev. Učiteljica je nastopala kritično do odnosov v šoli in pometanja težav pod preprogo. Ob objavi medijskih zapisov v lokalnih medijih glede kritik v javnosti pa je takrat ravnateljica Elizabeta Prus zagrozila, da bo primorana poseči po kazenskih ovadbah. To je bilo nenavadno, saj v zakonu o delovnih razmerjih obstajajo drugačni ukrepi in predpisi, ki vodijo postopek izrekanja opozoril in sankcij zaposlenih. Ravnateljica je na to odgovorila, da javno izražanje negativnega mnenja škodi celotnemu zavodu in ima tako ta negativni materialni in nematerialni vpliv. Posledično, ker bi zaradi negativnega poročanja prišlo do upada vpisa, bila pa bi povzročena tudi materialna škoda. "Sicer pa vse nas pri nastopanju v javnosti zavezuje Kazenski zakonik – kazniva dejanja zoper čast in dobro ime. Nihče sicer ni v kazenskem ali kakršnem koli postopku. Mogoče je bilo narobe izraženo, gre za to, da želim kot vodja šolo zaščititi pred lažnimi in zavajajočimi informacijami," je še dodala. Eden od takih primerov, ki ga je že zabeležila kolegica Manca Turk, je bil povezan z izvodi Zvitice, revije, ki jo izdala lokalni Klub belokranjskih študentov. V tem se je prav tako leta 2019 pojavil zapis dijaka, ki je kritiziral odnose na šoli med učitelji. Kot nam je povedal, je nato nekdo v nekaterih izvodih, ki so bili na šoli, te strani potrgal ven. Podobno so nam trdili tudi nekateri drugi sogovorniki, a je ravnateljica to zanikala in pokazala, da so v šolski knjižnici nepoškodovani izvodi in dodala: "Napisano nikakor ne drži. KBŠ se je od tega domnevnega dogodka distanciral, s KBŠ dobro sodelujemo. Imate nasprotne dokaze? Je kdo videl koga, da je res trgal liste iz Zvitice? Gre še za eno umetno ustvarjeno manipulacijo z namenom škodovanja šoli – nekdo je trgal liste, da bi nas prikazal v slabi luči."

Primerov, ki kažejo na nenavadne poteze, je bilo več, a pojasnila stojijo na dveh oddaljenih bregovih. Medtem ko ravnateljica trdi, da so vse to govorice in ne kritike. Slednje bi bile dobrodošle, a jih, kot pravi, nikoli ni dobila. To pa nam je več sogovornikov zanikalo, saj pravijo, da so na učiteljskih zborih in svetu zavoda pogosto potekale izmenjave mnenj, kako bi se zadeve lahko izboljšale, a na plodna tla niso naletela. A stvari in spori so se ogrevali in prenašali na dijake, kar je situacijo in vzdušje še poslabšalo. Zadeve tako niso bile urejene znotraj šole, ampak so se začele prelivati tudi zunaj njenih zidov, tudi z lažnimi novicami. Podobno zgodbo so nam povedali člani v svetu šole, kjer se je zgodba o lažeh, manipulacijah in napadih le ponavljala. Zdaj, ko so bili zamenjani tisti, ki so opozarjali na nekatere nenavadne zadeve v šoli, potekajo v svetu zavoda bolj umirjene debate. V tem času je šola dobila številne anonimne prijave inšpekciji, ki je preverjala razmere in urejanje zadev na šoli. Ravnateljica je to sama izpostavila: "V sedmih letih sem imela 26 inšpekcijskih nadzorov (večina njih so anonimni prijavitelji!, torej lahko brez kakršnih koli posledic napišeš karkoli hočeš), le v omenjenem se je zgodila napaka … in to je treba zdaj potencirati in izpostavljati???? Me res zanima, kdo še ni imel pri inšpekcijskih nadzorih odkrite kakšne napake … Ti inšpekcijski nadzori, ki ne razkrivajo napak, so še en dokaz, da prijavitelji vse to delajo brez kakršnih koli dokazov in je v ozadju le osebni interes in maščevanje za neke pretekle dogodke iz časov volitev za ravnatelja. Kot sem že rekla, poskušajo z neresnicami zavajati tudi medije … kar je res zelo žalostno." Lokalna politika v Srednji šoli Črnomelj Nobena skrivnost ni, da je lokalna politika precej povezana v organih zavoda šole. Tako sta vsaj dva predstavnika v svetu zavoda člana Socialnih demokratov, tudi sama ravnateljica Elizabeta Prus je leta 2018 kandidirala na listi aktualnega metliškega župana Darka Zevnika (Socialni demokrati). Sama trdi, da nikoli ni bila članica stranke: "Šola nima nič s politiko in obratno. Nisem članica SD, niti katerekoli druge stranke," a slike, ki smo jih pridobili v uredništvu, kažejo, da je, verjetno v času volilne kampanje, tudi nastopala s takratnim predsednikom SD Dejanom Židanom in Zevnikom.

icon-expand Dejan Židan, Darko Zevnik in Elizabeta Prus

Prav tako je bila v do februarja 2020 v svetu zavoda tudi žena metliškega župana, ki je morala zaradi nepravilnosti glede imenovanja (nihče ne sme biti v svetu zavoda več kot dva zaporedna mandata), odstopiti. Kot trdijo, je bila napaka v tem, da niso vedeli, da se nadomestni mandat šteje kot redni. Leta 2019 se je zgodil tudi zaplet, ki je bil povezan z otrokom lokalnega člana SD. Sogovorniki so nas opozorili, da je poleti 2019 med učitelji prišlo do manjšega spora, saj je prišlo do posega v besedilo družboslovnega aktiva glede višine pohval posameznim dijakom. Na informativnem dnevu je skupina dijakov izvajala raziskovalni projekt, tri profesorice pa so vsem sedmih udeleženim želele podariti pohvalo razredničarke. Nato so opazili, ko so preverjali, kdo je spreminjal ta dokument, da je ena učiteljica, ki ni bila del mentorske skupine, temu dijaku zvišala višino pohvale (pohvala ravnateljice). Po informacijah javnega značaja smo prosili za dostop do dveh dokumentov, ki sta to potrdila. "Na ocenjevalni konferenci, dne 21. 6. 2019, je profesorica P. v imenu mentoric in članic družboslovnega aktiva izpostavila nesprejemljivost takšnega ravnanja, saj poseg v besedilo razumemo kot diskreditacijo mentorstva, pritisk na večji del družboslovnega aktiva, potencialno koruptivno dejanje ter hkrati ustvarjanje konfliktnih situacij znotraj zavoda zaradi neenake obravnave dijakov." Po tem, ko so to izpostavili, je bila ta pohvala znižana na isti nivo kot pri ostalih sodelujočih. Ena od podpisanih pod ta zapisnik je šolo letos tudi zapustila, sogovorniki pravijo, da ravno zaradi pritiskov. Ravnateljica pa je dodala:"V tem primeru, ki ga navajate (v razgovoru preko Zooma), zavračam očitke, da bi šlo za namerno ali celo koruptivno dejanje profesoric. Šlo je za napako pri zapisu predloga višine pohvale … Nihče od dijakov ni bil ali oškodovan ali privilegiran. Končno odločitev o stopnji pohvale sprejme po razpravi na podlagi podanih predlogov učiteljski zbor." Slabši vpis - krivi medijski zapisi in peščica Eden od razlogov, zakaj se je v lokalnih medijih veliko govorilo o Srednji šoli Črnomelj, je slab vpis na gimnazijski program. Tabela prikazuje stanje do letošnjega leta:

Ta šola ima praktično enakomeren padec od leta 2010, kar pa ni možno očitati (zgolj) vodstvu, saj gimnazijski programi po državi zaznavajo upad vpisov. A kljub temu je treba izpostaviti, da je padec v gimnazijskem programu velik. Če primerjamo vpis vseh dijakov v gimnazijski program, je tega še leta 2010 obiskovalo 250 dijakov, leta 2020/2021 pa samo še 100. To pa je padec, ki ni majhen in ravno zato smo šolo in občino Črnomelj prosili za načrt, o katerem so govorili v pomladnih mesecih, kako bodo nastopali naprej. To je tudi pomembno, saj bi premajhno število dijakov lahko ogrozilo finančni načrt šole, saj so te plačane po "glavi" oziroma po dijaku. Z občine Črnomelj so odgovorili, da tako oni kot drugi župani belokranjskih občin dajejo podporo in bodo pomagali, kolikor bodo lahko, ravnateljica pa je zapisala, da je "osnutek STRATEGIJE bil predstavljen na srečanju ravnateljev in županov Bele krajine: dogodek smo tudi medijsko predstavili (vi ga npr. niste objavili ...). Dokument je še v nastajanju, ker smo se v začetku šolskega leta pripravljali na oba možna scenarija za izvajanje pouka (zaradi pandemije) ..." Samega dokumenta nismo dobili, saj je še v nastajanju. Dejstvo je, da sta šola in vodstvo pod hudim pritiskom, da bi zadeve obrnili naokrog, sama epidemija in prilagajanje na pouk, ki se pogosto spremeni iz tedna v teden, pa vzame veliko časa."Zanima me, komu bo koristila še ena medijska izpostavljenost šole, ki nima niti enega samega dokaza in temelji na podlagi starih izmišljenih zgodbic," je še zaključila ravnateljica, a tudi to se postavlja pod vprašaj, saj določeni dokumenti in izjave kažejo, da vse le ni tako črno-belo. Pa tudi klici, ki jih je dobival avtor, so bili na temo, ali je res treba pisati o šoli ...