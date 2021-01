Akcija v bivši tovarni Rog, varnostniki iz nje vrgli ljudi

Bralec nas je zjutraj obvestil, da se nekaj dogaja v nekdanji tovarni Rog v Ljubljani. "Ven mečejo ljudi sredi noči. Se mi kar smilijo. Zdaj so pripeljali ograje. Cela akcija je," je zapisal in nam poslal fotografijo.

Ljubljanski policisti so nam potrdili, da so bili obveščeni o težavah na območju bivše tovarne Rog. "Okoli 7. ure smo bili obveščeni, da lastnik objekta na Trubarjevi cesti v Ljubljani izvaja na objektu gradbena dela, pri tem pa se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov, ki so območje gradbišča zavarovali. Policisti so na kraju intervenirali in po do sedaj znanih podatkih ugotovili, da nekaj oseb na kraju ni upoštevalo varnostnikov, zato so policisti vzpostavili javni red in mir," so pojasnili.

Ker se na kraju še vedno zbirajo osebe, bodo policisti tam ostali zaradi preprečevanja nadaljnjih kršitev javnega reda in miru. Interveniranje na kraju še vedno poteka, je sporočila tiskovna predstavnica PU LjubljanaAleksandra Golec.