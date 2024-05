Težave v Idriji: več kot 2000 pacientov ostaja brez zdravnika

Nova zdravnica, ki se je v Idrijo priselila iz Bosne in Hercegovine, bi morala z majem začeti vpisovati neopredeljene paciente, skupaj okoli 1500 pacientov, vendar ni podpisala pogodbe o zaposlitvi. Kot je povedal Glažar, je kot vzrok navedla osebne razloge, na katere ne morejo vplivati.

Po Glažarjevih besedah je bilo to neprijetno presenečenje, saj je zdravnica uspešno opravila izpit iz slovenščine in strokovni izpit, v zdravstvenem domu pa so ji po njegovih zagotovilih ponudili optimalne pogoje dela, med drugim so v stanovanje ter njeno izobraževanje v času prilagoditvenega obdobja vložili kar nekaj sredstev.

Pacienti ZD Idrija, zlasti iz občine Idrija, pa tudi nekaj iz občine Cerkno, ki so v zadnjih dveh letih po upokojitvi dveh družinskih zdravnic ostali brez izbranega zdravnika, bodo morali zdaj predvidoma počakati še do konca leta. Takrat bo ena zdravnica, s katero sodeluje ZD, končala specializacijo družinske medicine, še ena pa jo bo dokončala prihodnje leto.