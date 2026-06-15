Težave v šempetrski bolnišnici, primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester

"Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov. Pri vseh odločitvah je na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe bolnikov, zato se morebitni organizacijski ukrepi sprejemajo predvsem z vidika varnosti bolnikov in zaposlenih," so dodali v bolnišnici.

Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primanjkljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasedena delovna mesta kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. "Kadrovske vrzeli beležimo na različnih bolnišničnih oddelkih," so na vprašanje STA odgovorili v šempetrski bolnišnici.

Največji izziv pa je trenutno pri zagotavljanju zdravniškega kadra na področju radiologije. Tu imajo zaposlena 2,6 specialista radiologije. Dve radiologinji sta trenutno na porodniškem dopustu, imajo pa tudi specializante, ki večino svojega usposabljanja opravljajo v terciarnih ustanovah, zato so v šempetrski bolnišnici prisotni le občasno. Zato večino radiološke dejavnosti trenutno zagotavljajo s pomočjo zunanjih pogodbenih sodelavcev.

Še zahtevnejše je stanje na področju patologije. "Po odhodu edinega specialista patologa smo bili primorani dejavnost oddelka začasno prekiniti, saj se na razpisano delovno mesto že več let ni prijavil noben kandidat. Prav tako se specializanti patologije v preteklih letih po zaključeni specializaciji niso vrnili v matično ustanovo. Letos je specializacijo iz patologije začel en zdravnik, za katerega iskreno upamo, da se bo po zaključku petletnega izobraževanja zaposlil v naši bolnišnici. Do takrat celotno področje patologije zagotavljamo v sodelovanju z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Onkološkim inštitutom v Ljubljani," so pojasnili v šempetrski bolnišnici.

Posledice odhoda petih kirurgov so še vedno opazne predvsem na področju travmatologije in abdominalne kirurgije, kjer kadrovske vrzeli kljub številnim prizadevanjem še niso v celoti zapolnili.

Za optimalno delovanje bi v šempetrski bolnišnici potrebovali dodatne zdravnike specialiste na skoraj vseh področjih interne medicine, nevrologije, otorinolaringologije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Pri nezdravstvenem kadru bi najbolj potrebovali predvsem kuharje in kuharske pomočnike. Bolnišnica zato aktivno nastopa na vseh pomembnejših zaposlitvenih in kariernih sejmih v Sloveniji, državah nekdanje skupne države ter tudi širše, vključno z Južno Ameriko.