Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Težave v šempetrski bolnišnici, primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester

Šempeter pri Gorici, 15. 06. 2026 12.44 pred 10 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA
Bolnišnica v Šempetru pri Gorici

V splošni bolnišnici dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici bi takoj zaposlili 50 medicinskih sester. Bolnišnica se sooča tudi s pomanjkanjem zdravnikov, največ jih primanjkuje na oddelku radiologije, takoj pa bi zaposlili tudi patologa. Pomanjkanje kadra bi lahko vplivalo tudi na organizacijo dela v bolnišnici.

Glede na kadrovski načrt za leto 2026 beležijo 12-odstotni primanjkljaj zaposlenih, kar velja tako za nezasedena delovna mesta kot tudi za dolgotrajne odsotnosti zaposlenih. "Kadrovske vrzeli beležimo na različnih bolnišničnih oddelkih," so na vprašanje STA odgovorili v šempetrski bolnišnici.

"Če ustreznega števila zaposlenih ni mogoče zagotoviti, obstaja možnost začasnega krčenja obsega dejavnosti ali prilagajanja delovanja posameznih oddelkov. Pri vseh odločitvah je na prvem mestu zagotavljanje varne in kakovostne zdravstvene oskrbe bolnikov, zato se morebitni organizacijski ukrepi sprejemajo predvsem z vidika varnosti bolnikov in zaposlenih," so dodali v bolnišnici.

Zdravnik
Zdravnik
FOTO: Shutterstock

Največji izziv pa je trenutno pri zagotavljanju zdravniškega kadra na področju radiologije. Tu imajo zaposlena 2,6 specialista radiologije. Dve radiologinji sta trenutno na porodniškem dopustu, imajo pa tudi specializante, ki večino svojega usposabljanja opravljajo v terciarnih ustanovah, zato so v šempetrski bolnišnici prisotni le občasno. Zato večino radiološke dejavnosti trenutno zagotavljajo s pomočjo zunanjih pogodbenih sodelavcev.

Še zahtevnejše je stanje na področju patologije. "Po odhodu edinega specialista patologa smo bili primorani dejavnost oddelka začasno prekiniti, saj se na razpisano delovno mesto že več let ni prijavil noben kandidat. Prav tako se specializanti patologije v preteklih letih po zaključeni specializaciji niso vrnili v matično ustanovo. Letos je specializacijo iz patologije začel en zdravnik, za katerega iskreno upamo, da se bo po zaključku petletnega izobraževanja zaposlil v naši bolnišnici. Do takrat celotno področje patologije zagotavljamo v sodelovanju z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitutom za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Onkološkim inštitutom v Ljubljani," so pojasnili v šempetrski bolnišnici.

Posledice odhoda petih kirurgov so še vedno opazne predvsem na področju travmatologije in abdominalne kirurgije, kjer kadrovske vrzeli kljub številnim prizadevanjem še niso v celoti zapolnili.

Za optimalno delovanje bi v šempetrski bolnišnici potrebovali dodatne zdravnike specialiste na skoraj vseh področjih interne medicine, nevrologije, otorinolaringologije ter fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Pri nezdravstvenem kadru bi najbolj potrebovali predvsem kuharje in kuharske pomočnike. Bolnišnica zato aktivno nastopa na vseh pomembnejših zaposlitvenih in kariernih sejmih v Sloveniji, državah nekdanje skupne države ter tudi širše, vključno z Južno Ameriko.

bolnišnica šempeter pri gorici pomanjkanje zdravniki
24ur.com Bolniki v ambulante za osebe brez zdravnika tudi z več težavami naenkrat
24ur.com Direktorji bolnišnic izpostavili pomanjkanje zdravnikov in medicinskih sester
24ur.com Beović: Ambulante za neopredeljene so težko izvedljiva rešitev
24ur.com Število zdravnikov narašča, medicinskih sester še vedno primanjkuje
24ur.com Posledice stavke zdravnikov: v Novem mestu odpadla slaba polovica obravnav
24ur.com V Mariboru brez zdravnika, ki bi sprejemal nove paciente
24ur.com Absentizem v zdravstvu: ena medicinska sestra dela za dve, tudi za tri
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
davkoplacevalka
16. 06. 2026 12.42
Ljudi je treba pošteno plačat za pošteno oddelano,veste morala delavca ni samo v srcu je tudi v želodcu.Samo etični pogon ne more biti rešitev,ker na žalost že predolgo traja
Odgovori
+1
1 0
borjac
15. 06. 2026 16.17
"Težave v šempetrski bolnišnici, primanjkuje zdravnikov in medicinskih sester" , nič zato , minister Ostrc bo vse to porihtal , sestram , negovalkam in Zdravnikom iz tujine pa so v Slovenskem parlamentu , ki ga vodi "slovenac" Stevanovič ravnokar ODVZELI volilne pravice , to je nagrada za požrtvovalno delo v bolnišnicah in domovih , ter VABILO za sestre , negovalke in Zdravnike iz tujine ???? le od kje pa bomo dobili to delovno silo ??? bodo Desničarji vse obrazložili.
Odgovori
+0
3 3
bronco60
15. 06. 2026 13.09
Vsi bežijo v KC Ljubljana.
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763