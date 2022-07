Težave z električnimi skiroji za izposojo, ki ležijo praktično vsepovsod

Teden dni so v prestolnici, pa so že tarča številnih ostrih kritik in pritožb. Govorimo o električnih skirojih za izposojo Bolt. Ne le da niso pravilno parkirani, ležijo praktično vsepovsod. Na pločnikih, v parkih, na cestah, kolesarskih stezah. Puščanje skirojev in s tem oviranje drugih udeležencev v prometu je prekršek, opozarjajo na občini in napovedujejo ukrepanje, če kulturnega in odgovornega obnašanja tudi v prihodnje ne bo. S prstom pa kažejo na ponudnika - podjetje Bolt.