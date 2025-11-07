Težave z lasiščem so jo vodile na podjetniško pot

Ko lasje izgubijo sijaj, se začne iskanje rešitev. Pri Nike Brajkovič Mihelič je to iskanje postalo nekaj več – navdih za njeno blagovno znamko. Nekoč dolgoletna športnica se je po poškodbi začela soočati s težavami z lasiščem. Ko je odkrila oljenje lasišča, je želela pomagati tudi drugim – in pri komaj devetnajstih odprla svoje podjetje. Znanje pa danes nadgrajuje še s študijem.