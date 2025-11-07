Svetli način
Slovenija

Težave z lasiščem so jo vodile na podjetniško pot

Ljubljana, 07. 11. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 28 minutami

Nuša Dekleva
Ko lasje izgubijo sijaj, se začne iskanje rešitev. Pri Nike Brajkovič Mihelič je to iskanje postalo nekaj več – navdih za njeno blagovno znamko. Nekoč dolgoletna športnica se je po poškodbi začela soočati s težavami z lasiščem. Ko je odkrila oljenje lasišča, je želela pomagati tudi drugim – in pri komaj devetnajstih odprla svoje podjetje. Znanje pa danes nadgrajuje še s študijem.

KOMENTARJI (1)

ActiveR
07. 11. 2025 18.46
»Ko je odkrila oljenje lasišča, je želela pomagati tudi drugim" – to se razume kot trditev, da njen izdelek pomaga pri težavah z lasiščem, kar se lahko razume kot zdravstvena trditev, slednje velja za nedovoljeno oglaševanje!
