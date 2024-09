PRENOS V ŽIVO: Težave z novimi voznimi redi: ponekod šolarji nagneteni, drugod avtobusov ni

O težavah z avtobusnimi prevozi otrok (dijakov) na podeželju bo ob 11. uri govoril Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Izjavo bomo v živo prenašali na naši spletni strani.

Na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) so nam v sredo pojasnili, da se težav zavedajo in da jih tudi že odpravljajo, a poudarili, da nobene od linij niso ukinili. "Obstoječi standard smo obdržali in ga za 20 odstotkov še povečali," je povedal Miran Sečki, direktor DUJPP, in pojasnil, da bi moralo biti tako na splošno dovolj odhodov avtobusov. Potnike zato prosijo za "malo potrpljenja".