Ženske težave s spolnostjo – spoznajte vzroke in rešitve

Spolnost je čudovita, a hkrati tudi skrivnostna. Včasih se lahko užitku popolnoma predamo, drugič se pojavi ovira. Raziskave kažejo, da več kot 30 odstotkov žensk ne doživi vedno vrhunca spolnega odnosa. Še več, veliko žensk ima težave že z doseganjem vzburjenja.

O ženskem doživljanju spolnosti je bilo napisanega že veliko in postavljenih mnogo teorij, a kljub temu je racionalen opis občutkov in doživetij med spolnim odnosom nadvse izmuzljive narave. Nenazadnje je spolni odnos nekaj, kar vsaka ženska doživlja zelo osebno. Raziskave pravijo, da v spolnosti redno uživa okoli 70 odstotkov žensk. Ostale se pri tem občasno ali redno srečujejo s težavami. Bodisi težko dosežejo orgazem ali pa zgolj s penetracijo do njega sploh ne morejo priti. To pa je le najbolj očitna težava. Veliko žensk trpi tudi zaradi slabe navlaženosti in bolečih spolnih odnosov ter težav pri doseganju vzburjenosti. Vzroki so zelo raznoliki. Lahko gre za: - pomanjkanje sproščenosti, na kar vpliva mnogo dejavnikov (npr. stres, strah, težave s samopodobo); - fiziološke težave (npr. zmanjšano senzitivnost, ohlapno nožnico, pomanjkanje vlažnosti, slabšo prekrvavitev); - stranske učinke nekaterih zdravil ali -kombinacijo več dejavnikov. Prisluhnite sebi in svojemu telesu Preden se okoli doživljanja in občutkov po nepotrebnem preveč obremenjevati, ne pozabite, da vsaka ženska spolnost doživlja nekoliko drugače. Tudi poti, kako priti do užitka, je veliko. Kaj pa narediti, ko kljub trudu partnerja ni občutkov, kot bi si jih želeli?

Za spolnost je ključna sproščenost Stara modrost pravi, da se moški s spolnostjo sproščajo, ženske pa morajo biti za spolnost sproščene. Slednje je pogosto lažje reči kot storiti, sploh v sodobnem svetu, ki ženskam na vsakem koraku sporoča, kako biti še boljše, lepše, uspešnejše – pa tudi, kakšni so najboljši načini uživanja v spolnosti. Vprašanja in dvomi o lastnem telesu vodijo v negotovost, ta pa negativno vpliva na sproščenost, ključni predpogoj za zadovoljujoče spolno življenje. Prisluhnite svojemu telesu in občutkom Sproščenost se začne s pomirjenostjo s seboj in sprejemanjem svojega telesa. Z jasno in iskreno komunikacijo s partnerjem. Nadvse pomembno je tudi, da v spolnosti prisluhnemo svojim željam, občutkom in sporočilom telesa. Nenazadnje trenutek, ko telo v silnem izbruhu preplavijo endorfini, ni glavni in edini cilj intimnih trenutkov. Čustvena povezanost, sproščenost in uživanje v raziskovanju občutkov so enako – če ne še bolj – zadovoljujoči in trajajo občutno dlje kot vrhunec spolnega odnosa.

Fiziološke težave, ki preprečujejo užitek v spolnosti Doseganje vrhunca spolnega odnosa lahko otežujejo tudi nekatere fiziološke težave. - Približno vsaka 20. ženska se sooča z motnjami v doživljanju vrhunca spolnega odnosa. Gre za težavo, kjer ženska sicer doseže vzburjenost, vendar ima nato težave z doseganjem orgazma. To je za mnoge ženske tako frustrirajoča težava, da se začnejo spolnosti celo izogibati. - Vsaka 5. do 10. ženska se sooča z bolečinami med spolnim odnosom, ki ne izhajajo iz pomanjkanja navlaženosti ali vaginalnih krčev. V teh primerih govorimo o disparevniji, motnji, ki povzroča težke in boleče spolne odnose. - Med razmeroma pogostimi fiziološkimi težavami je tudi genitalna neusklajenost, ki lahko pripomore k motnjam doživaljanja orgazmov in disparevniji. Rešitev za fiziološke težave – postopek O-shot Manj znano je, da se lahko za zdravljenje fizioloških težav v intimnih predelih uporablja lastna plazma, bogata s trombociti. Gre za postopek, ki se že nekaj časa uporablja v estetski medicini, ortopediji in zobozdravstvu, kasneje pa se je izkazalo, da lahko z njim dosežemo tudi učinkovito regeneracijo vaginalnega tkiva. Povedano preprosteje, v vaginalno tkivo vbrizgamo lastno plazmo, bogato s trombociti, s čimer spodbudimo regeneracijo tega tkiva. Raziskave so pokazale, da lahko na ta način pomagamo ženskam, ki se soočajo z zmanjšano senzitivnostjo, motnjami v doživljanju orgazma in bolečinami med spolnim odnosom. Postopek, imenovan O-shot se izvaja ambulantno. Gre za nekirurško in skoraj nebolečo terapijo za izboljšanje senzitivnosti, ki nima neugodnih stranskih učinkov. Njeni rezultati se pokažejo relativno hitro, pomembna prednost pa je tudi ta, da postopek ne zahteva faze okrevanja.

Izkušnje žensk po terapiji O-shot Izkušnje žensk, ki so za rešitev svojih težav s spolnostjo izbrale O-shot , kažejo na znatno povečanje senzitivnosti in lažje doseganje vrhunca spolnega odnosa. Poleg fiziološkega delovanja, ki se kaže kot večja občutljivost na draženje intimnega predela, pacientke poročajo tudi o izboljšani samopodobi in samozavesti, saj jim doseganje užitka v spolnosti odpravlja prej prisotne čustvene in miselne blokade. Vse to pripomore k večji sproščenosti in posledično tudi boljšemu partnerskemu odnosu. Za ženske vseh starosti Čeprav se težave z uživanjem v spolnosti najpogosteje pojavijo po porodu ter po menopavzi, na motnje v doživljanju in bolečine med spolnim odnosom ni povsem imuna nobena starostna skupina. Tovrstne težave namreč lahko doletijo tudi mlajše in sicer zdrave ženske. Zato velja poudariti, da je postopek O-shot varen in učinkovit za ženske vseh starosti. Odkrit pogovor in posvet z ginekologinjo Če vas pestijo težave v spolnosti, je prvi in najboljši korak, ki ga lahko storite, odkrit pogovor z ginekologom. Drži, najbolj intimnih misli in občutkov ni enostavno deliti z drugo osebo, zato so v Medicinskem centru Kalliste še posebej zadovoljni, ko pacientke povedo, da le redko kje doživijo tako sproščeno in varno okolje za pogovor in rešitev svojih skrbi.

