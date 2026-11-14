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Težave z računalnikom? Pravočasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja

Ljubljana, 14. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
tezave z racunalnikom pravocasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja 1

Računalnik se prižiga celo večnost, ventilator postaja vse glasnejši, programi pa se zatikajo ravno takrat, ko jih najbolj potrebujete. Takšne težave marsikdo nekaj časa preprosto prenaša, saj naprava navsezadnje še vedno deluje. Toda manjša nevšečnost se lahko sčasoma razvije v precej dražjo okvaro, zato se pogosto splača ukrepati, še preden računalnik dokončno odpove.

Dobra novica je, da zaradi počasnega delovanja ali občasnih težav ni treba takoj razmišljati o nakupu nove naprave. Včasih zadostuje že temeljito čiščenje, zamenjava posamezne komponente ali odprava programske napake. Ko se težave začnejo ponavljati, je zato pametno poiskati zanesljiv računalniški servis, kjer vam bodo znali povedati, kaj je dejansko narobe in ali se popravilo glede na starost naprave sploh še izplača.

Kdaj računalnik potrebuje servis in kdaj ga lahko uredite sami?

Ni vsaka težava razlog za obisk servisa. Če se računalnik občasno upočasni, lahko najprej preverite, koliko programov se zažene ob vklopu, ali imate dovolj prostega prostora in ali so na voljo sistemske posodobitve. Kadar pa se težave ponavljajo ali postajajo izrazitejše, je strokovna diagnostika pogosto pametnejša izbira od ugibanja in preizkušanja naključnih rešitev.

 

Na nekatere znake je dobro biti še posebej pozoren:

-       Računalnik se močno pregreva: ventilator neprestano deluje s polno močjo, ohišje je nenavadno vroče ali pa se naprava sama ugaša.

-       Delovanje je vse počasnejše: programi se odpirajo zelo dolgo, računalnik zamrzne ali potrebuje več minut za zagon.

-       Pojavljajo se nenavadni zvoki: klikanje oziroma škrtanje iz območja klasičnega trdega diska lahko nakazuje resnejšo okvaro.

-       Zaslon občasno izgublja sliko: vzrok je lahko v zaslonu, priključku, kablu ali drugi komponenti.

-       Sistem se pogosto sesuva: nepričakovani ponovni zagoni in sporočila o napakah lahko kažejo na programsko ali strojno okvaro.

Pri počasnem delovanju imate običajno nekaj časa, da preverite vzrok, medtem ko je pri nenadnem ugašanju, izrazitem pregrevanju ali sumu na okvaro diska bolje ukrepati čim prej. Če računalnik nenadoma ne prepozna diska, se iz njega slišijo nenavadni mehanski zvoki ali pomembne datoteke postanejo nedostopne, ga prenehajte uporabljati, saj lahko nadaljnji poskusi otežijo reševanje podatkov.

V takšnih primerih je smiselno poiskati strokovnjake za popravilo računalnikov, ki lahko ugotovijo dejanski vzrok okvare in predlagajo ustrezen poseg.

tezave z racunalnikom pravocasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja 1

Koliko stane popravilo računalnika v Sloveniji?

Eno prvih vprašanj, ki si jih zastavimo ob okvari, je povsem razumljivo: koliko me bo to stalo in ali se popravilo sploh izplača? Cena je odvisna predvsem od vrste težave, potrebnega dela in morebitnih nadomestnih komponent. Pri pogostejših posegih pa lahko računate na naslednje okvirne zneske:

StoritevOkvirna cena
Osnovna diagnostika računalnika25-50 €
Čiščenje računalnika ali prenosnika20-60 €
Odpravljanje programskih napak35-80 €
Odstranjevanje virusov in zlonamerne programske opreme35-70 €
Namestitev operacijskega sistema40-80 €
Vgradnja SSD-diska20-50 € + cena diska
Nadgradnja pomnilnika RAM15-50 € + cena pomnilnika
Programsko reševanje podatkovod 60 €

Pri menjavi zaslona, zahtevnejših popravilih osnovne plošče ali reševanju podatkov s fizično poškodovanega diska so lahko stroški občutno višji. Pri menjavi SSD-diska ali nadgradnji pomnilnika RAM je pomembno vedeti, da navedeni zneski predstavljajo predvsem ceno dela, medtem ko je treba komponento plačati posebej.

V nekaterih servisih se strošek diagnostike ob potrditvi popravila odšteje od končne cene, drugje pa ga zaračunajo posebej. Če primerjate ponudnike računalniških in IT storitev, zato ne glejte samo cene posameznega posega, temveč preverite tudi, kaj ta vse vključuje.

tezave z racunalnikom pravocasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja 1

Star računalnik še ni nujno za odpis

Marsikateri računalnik, ki se uporabniku zdi že povsem iztrošen, lahko po razmeroma preprosti nadgradnji še nekaj časa dobro služi svojemu namenu.

Lep primer je starejši prenosnik s klasičnim trdim diskom. Zamenjava starega diska s hitrejšim SSD-jem lahko občutno skrajša čas zagona in odpiranja programov, ne da bi bilo treba kupiti nov računalnik. Če napravi primanjkuje delovnega pomnilnika, lahko v določenih primerih pomaga tudi nadgradnja RAM-a.

Seveda ni vsaka nadgradnja smiselna. Če ima računalnik zelo star procesor, več različnih okvar ali pa ne podpira programske opreme, ki jo potrebujete, lahko stroški hitro presežejo njegovo uporabno vrednost.

Pri odločitvi si pomagajte s tremi vprašanji:

Koliko bo stalo celotno popravilo? Upoštevajte delo, komponente in morebiten prenos podatkov.

Kako dolgo bi lahko napravo še uporabljali? Računalnik, ki sicer dobro izpolnjuje vaše potrebe, je pogosto smiselno popraviti.

Ali bo poseg res odpravil glavno težavo? Menjava diska lahko pospeši počasen sistem, ne bo pa odpravila vseh omejitev zastarelega računalnika.

Dober serviser vam pri tem ne bo za vsako ceno prodajal popravila, ampak vam bo znal povedati tudi, kdaj bi bilo bolj smiselno denar preprosto nameniti novi napravi.

Kako izbrati računalniški servis, ki mu lahko zaupate?

Ko računalnik potrebujete za službo, študij ali vsakodnevna opravila, je hitro popravilo zagotovo pomembno. Vendar najkrajši obljubljeni rok še ne pomeni nujno najboljše storitve, predvsem če vam ponudnik ne zna pojasniti, kaj namerava storiti.

Preden računalnik prepustite servisu, preverite predvsem naslednje:

-       Jasna diagnostika: ali vam bodo razumljivo pojasnili vzrok težave?

-       Predhodna ocena cene: ali vas bodo pred dodatnimi stroški prosili za potrditev?

-       Rok popravila: ali je rezervni del na zalogi oziroma koliko časa bo treba čakati nanj?

-       Ravnanje s podatki: ali vas bodo opozorili, če bi poseg lahko vplival na shranjene datoteke?

-       Jamstvo za opravljeno delo: kaj se zgodi, če se ista težava po popravilu ponovi?

 

Pri izbiri imajo svojo težo tudi izkušnje ponudnika s posameznimi znamkami in vrstami naprav. Servisiranje namiznega računalnika, tankega poslovnega prenosnika ali zmogljivega igralnega računalnika namreč ni povsem enako, zato je koristno preveriti, s kakšnimi popravili se ponudnik najpogosteje ukvarja.

Med ponudniki IT in računalniških storitev so lahko precejšnje razlike, zato se pred odločitvijo splača primerjati način dela, odzivnost in obseg storitev, ki jih celotpo popravilo pri njih zajema.

tezave z racunalnikom pravocasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja 1

Pred servisom ne pozabite na svoje podatke

Ko se računalnik pokvari, največja skrb pogosto ni sama naprava, temveč fotografije, dokumenti in druge datoteke, ki jih hranimo na njej. Računalnik je mogoče zamenjati, izgubljenih podatkov pa včasih ni mogoče več obnoviti.

Če naprava še deluje in disk ne kaže znakov okvare, pred oddajo na servis naredite varnostno kopijo pomembnih datotek. Dobro je tudi, da se s serviserjem vnaprej dogovorite, ali bo za odpravo napake potreboval dostop do vašega uporabniškega računa oziroma osebnih podatkov. Pri posegih, ki takšnega dostopa ne zahtevajo, mu gesel ni treba razkrivati.

Če sumite, da je okvarjen prav disk, se samostojnega kopiranja velikih količin podatkov raje ne lotevajte. Pri reševanju podatkov je lahko pomemben že način prvega poskusa posega, zato ponudniku čim natančneje opišite, kaj se je zgodilo in sami raje ne poskušajte reševati svojih datotek.

Nekateri računalniški servisi in strokovnjaki za IT poleg popravil ponujajo tudi pomoč pri varnostnem kopiranju, prenosu podatkov in zaščiti naprav, kar je lahko koristno tudi po uspešno odpravljeni okvari.

Kje poiskati zanesljivega ponudnika za popravilo računalnika?

Če iščete računalniški servis v svoji bližini, se pri izbiri ni treba omejiti na prvega ponudnika, na katerega naletite. Najprej razmislite, ali potrebujete fizično popravilo naprave, pomoč pri programski opremi ali zgolj odpravo težave z internetno povezavo. Nekatere programske težave je mogoče rešiti tudi na daljavo, medtem ko je za menjavo komponent praviloma potreben fizičen pregled naprave.

Pri iskanju računalniškega servisa ali druge strokovne pomoči si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu združuje ponudnike različnih IT, računalniških in telekomunikacijskih storitev iz vse Slovenije. V kategoriji IT, računalništvo in telekomunikacije lahko raziščete ponudbo računalniških servisov in drugih strokovnjakov s tega področja, preverite njihove storitve ter kontaktne podatke.

tezave z racunalnikom pravocasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja 1

Pri prvem povpraševanju navedite znamko in model naprave, opišite težavo ter povejte, kdaj se je začela pojavljati. Če lahko dodate fotografijo sporočila o napaki, bo ponudnik lažje ocenil, za kakšen poseg bi lahko šlo in kakšen bo okviren strošek popravila.

Najdražje popravilo je včasih tisto, s katerim predolgo odlašamo

Računalnika ni treba odnesti na servis ob vsaki manjši nevšečnosti, a prav tako ni pametno prezreti težav, ki se iz tedna v teden stopnjujejo. Pravočasno čiščenje, diagnostika ali menjava okvarjene komponente lahko prepreči večje stroške, hkrati pa vam prihrani čas in skrbi zaradi morebitne izgube podatkov.

Ko veste, kaj je z napravo dejansko narobe, se boste veliko lažje odločili, koliko je vanjo še smiselno vložiti. Pri tem vam lahko pomagajo tudi izkušeni strokovnjaki za računalništvo, ki bodo ocenili možnosti popravila ali nadgradnje. Včasih lahko že razmeroma majhen poseg računalniku podaljša uporabno dobo za več let, pomembno pa je, da se zanj odločite pravočasno in na podlagi dejanskega stanja naprave.

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