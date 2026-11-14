Težave z računalnikom? Pravočasno popravilo vam lahko prihrani precej denarja

Dobra novica je, da zaradi počasnega delovanja ali občasnih težav ni treba takoj razmišljati o nakupu nove naprave. Včasih zadostuje že temeljito čiščenje, zamenjava posamezne komponente ali odprava programske napake. Ko se težave začnejo ponavljati, je zato pametno poiskati zanesljiv računalniški servis, kjer vam bodo znali povedati, kaj je dejansko narobe in ali se popravilo glede na starost naprave sploh še izplača.
Koliko stane popravilo računalnika v Sloveniji?
Eno prvih vprašanj, ki si jih zastavimo ob okvari, je povsem razumljivo: koliko me bo to stalo in ali se popravilo sploh izplača? Cena je odvisna predvsem od vrste težave, potrebnega dela in morebitnih nadomestnih komponent. Pri pogostejših posegih pa lahko računate na naslednje okvirne zneske:
|Storitev
|Okvirna cena
|Osnovna diagnostika računalnika
|25-50 €
|Čiščenje računalnika ali prenosnika
|20-60 €
|Odpravljanje programskih napak
|35-80 €
|Odstranjevanje virusov in zlonamerne programske opreme
|35-70 €
|Namestitev operacijskega sistema
|40-80 €
|Vgradnja SSD-diska
|20-50 € + cena diska
|Nadgradnja pomnilnika RAM
|15-50 € + cena pomnilnika
|Programsko reševanje podatkov
|od 60 €
Pri menjavi zaslona, zahtevnejših popravilih osnovne plošče ali reševanju podatkov s fizično poškodovanega diska so lahko stroški občutno višji. Pri menjavi SSD-diska ali nadgradnji pomnilnika RAM je pomembno vedeti, da navedeni zneski predstavljajo predvsem ceno dela, medtem ko je treba komponento plačati posebej.
V nekaterih servisih se strošek diagnostike ob potrditvi popravila odšteje od končne cene, drugje pa ga zaračunajo posebej. Če primerjate ponudnike računalniških in IT storitev, zato ne glejte samo cene posameznega posega, temveč preverite tudi, kaj ta vse vključuje.
Pred servisom ne pozabite na svoje podatke
Ko se računalnik pokvari, največja skrb pogosto ni sama naprava, temveč fotografije, dokumenti in druge datoteke, ki jih hranimo na njej. Računalnik je mogoče zamenjati, izgubljenih podatkov pa včasih ni mogoče več obnoviti.
Če naprava še deluje in disk ne kaže znakov okvare, pred oddajo na servis naredite varnostno kopijo pomembnih datotek. Dobro je tudi, da se s serviserjem vnaprej dogovorite, ali bo za odpravo napake potreboval dostop do vašega uporabniškega računa oziroma osebnih podatkov. Pri posegih, ki takšnega dostopa ne zahtevajo, mu gesel ni treba razkrivati.
Če sumite, da je okvarjen prav disk, se samostojnega kopiranja velikih količin podatkov raje ne lotevajte. Pri reševanju podatkov je lahko pomemben že način prvega poskusa posega, zato ponudniku čim natančneje opišite, kaj se je zgodilo in sami raje ne poskušajte reševati svojih datotek.
Nekateri računalniški servisi in strokovnjaki za IT poleg popravil ponujajo tudi pomoč pri varnostnem kopiranju, prenosu podatkov in zaščiti naprav, kar je lahko koristno tudi po uspešno odpravljeni okvari.
Kje poiskati zanesljivega ponudnika za popravilo računalnika?
Če iščete računalniški servis v svoji bližini, se pri izbiri ni treba omejiti na prvega ponudnika, na katerega naletite. Najprej razmislite, ali potrebujete fizično popravilo naprave, pomoč pri programski opremi ali zgolj odpravo težave z internetno povezavo. Nekatere programske težave je mogoče rešiti tudi na daljavo, medtem ko je za menjavo komponent praviloma potreben fizičen pregled naprave.
Pri iskanju računalniškega servisa ali druge strokovne pomoči si lahko pomagate s portalom 1818.si, ki na enem mestu združuje ponudnike različnih IT, računalniških in telekomunikacijskih storitev iz vse Slovenije. V kategoriji IT, računalništvo in telekomunikacije lahko raziščete ponudbo računalniških servisov in drugih strokovnjakov s tega področja, preverite njihove storitve ter kontaktne podatke.
Pri prvem povpraševanju navedite znamko in model naprave, opišite težavo ter povejte, kdaj se je začela pojavljati. Če lahko dodate fotografijo sporočila o napaki, bo ponudnik lažje ocenil, za kakšen poseg bi lahko šlo in kakšen bo okviren strošek popravila.
Najdražje popravilo je včasih tisto, s katerim predolgo odlašamo
Računalnika ni treba odnesti na servis ob vsaki manjši nevšečnosti, a prav tako ni pametno prezreti težav, ki se iz tedna v teden stopnjujejo. Pravočasno čiščenje, diagnostika ali menjava okvarjene komponente lahko prepreči večje stroške, hkrati pa vam prihrani čas in skrbi zaradi morebitne izgube podatkov.
Ko veste, kaj je z napravo dejansko narobe, se boste veliko lažje odločili, koliko je vanjo še smiselno vložiti. Pri tem vam lahko pomagajo tudi izkušeni strokovnjaki za računalništvo, ki bodo ocenili možnosti popravila ali nadgradnje. Včasih lahko že razmeroma majhen poseg računalniku podaljša uporabno dobo za več let, pomembno pa je, da se zanj odločite pravočasno in na podlagi dejanskega stanja naprave.
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