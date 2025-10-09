Težave z vidom najpogosteje posledica uporabe elektronskih naprav

Dneva sta namenjena ozaveščanju splošne javnosti o pomenu zdravega vida ter o osebah, ki živijo s slepoto ali s slabovidnostjo, so zapisali na spletni strani zveze.

Mednarodne ankete in raziskave izgubo vida uvrščajo med najpogostejše in največje strahove med ljudmi, vid pa je med vsemi čutili tisti, ki ga najpogosteje uporabljajo, se nanj največkrat oprejo in mu tudi najbolj zaupajo, je zapisal član zveze Sebastjan Kamenik.

V poslanici so dodali tudi, da naj se ob svetovnem dnevu vida vsak vpraša, če res naredi vse za zdravje svojega vida, tisti, ki se spopadajo z večjo ali manjšo izgubo vida, pa, če storijo vse, da bi ga ohranili na trenutni ravni.