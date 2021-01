Težave za ministra: denar za zavod, ki ni naklonjen cepljenju

Dva milijona evropskih sredstev je ministrstvo za delo preko javnega razpisa namenilo za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covida-19. Na razpis se je prijavilo kar 135 organizacij, kolač pa so razdelili med 17 prijavljenih, ki so izpolnjevali pogoje, med katerimi je tudi Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je trenutni minister za delo Janez Cigler Kralj.

Zavod, ki spodbuja krščanske vrednote, je od ministrstva dobil 130.200 evrov sredstev, vprašanje pa je, kako veliko vlogo je imel pri tem podatek, da je minister tesno povezan z Zavodom in da je bil še nekaj dni pred imenovanjem za ministra marca lani solastnik Zavoda, hkrati z Zavodom še vedno sodeluje, čeprav – kot zatrjujejo na ministrstvu – le kot prostovoljec in od njega nima nobenih finančnih koristi.

So namreč veliki nasprotniki obveznega cepljenja oziroma zagovorniki pravice do svobodnega odločanja o cepljenju otrok, leta 2018 pa so glasno pozivali k udeležbi na protestnem shodu pred parlamentom v Ljubljani, katerega namen je bil izraziti nasprotovanje spremembi zakona o nalezljivih boleznih.

Zakon je bil septembra lani potrjen na Odboru za zdravstvo, so pa z dopolnili med drugim umaknili sprva predlagano določbo o obveznem cepljenju zdravstvenih delavcev proti sezonski gripi, prav tako so omilili tudi določbo o zavrnitvi necepljenega otroka ob vpisu v javni vrtec – po novem je pogoj opravljeno cepljenje le proti trem boleznim, in sicer proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Razprava in glasovanje v DZ sta predvidena v prvih treh mesecih letošnjega leta.

Lani so se lotili pojasnjevanja, zakaj je novi predlog Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) sporen. Kot navajajo v svojih številnih člankih, je diskriminatoren in v nasprotju z ustavo – če bo sprejet, namreč otroka, ki ni cepljen v skladu s programom cepljenja, ne bo dovoljeno vključiti v javni vrtec in v javno sofinanciran zasebni vrtec. Izpostavljajo primere otrok, ki so imeli zaradi cepljenja hude zdravstvene težave, in dvomijo o ustreznosti cepiv, prav tako dvomijo o resničnosti zdravstvenih razlag, da cepljenja praviloma ne povzročajo avtizma ter drugih hudih stranskih učinkov. Dvomijo pa tudi o tako imenovanem načelu solidarnosti, ki "daje prednost javnemu interesu pred interesom posameznika za zagotavljanje učinkovite zdravstvene zaščite skupnosti kot celote".

Širjenje dvomov ni v skladu s trenutnimi prizadevanji vlade

Dvom o resničnosti znanstvenih trditev glede učinkovitosti cepljenja za preprečevanje množičnih izbruhov okužb pa zagotovo ni v skladu s prizadevanji trenutne vlade, da bi k cepljenju proti covidu-19 nagovorila čim več državljanov. Širjenje dvomov o smiselnosti cepljenja in poročanje o različnih teorijah zarot v povezavi s cepljenjem sta med državljane zasejali strah in dvom o prednostih cepljenja. Tako imajo sedaj mnogi velike pomisleke o smiselnosti in varnosti cepljenja proti eni izmed najhujših epidemij v zgodovini človeštva, ki je na svetovni ravni že terjala več kot dva milijona smrtnih žrtev.

Minister Cigler Kralj, ki se v svojem mandatu ukvarja predvsem z reševanjem populacije starejših, ki so najranljivejša skupina prebivalstva glede širjenja in posledic okužbe z novim koronavirusom, ima tako zadnje tedne veliko dela, ko poskuša k cepljenju nagovoriti čim več prebivalk in prebivalcev. Medtem ko so starejši večinoma naklonjeni cepljenju, saj se predvsem zaradi osebnih izkušenj z boleznijo zavedajo posledic covida-19, pa je veliko manj zanimanja med zaposlenimi, ki v različnih DSO-jih skrbijo za starejše. Objave, ki izražajo dvome o učinkovitosti cepljenja, ki so jih v Zavodu Iskreni pogosto širili, mu pri tem zagotovo niso v korist.

Mogoče pa bodo s pridobljenimi evropskimi sredstvi (ki so namenjena prav za zaščito ranljivih skupin prebivalcev zaradi epidemije covida-19) oblikovali novo kampanjo, s katero bodo pomagali širiti zavest o nujnosti ukrepov, ki jih moramo spoštovati, da preprečimo širjenje okužb s koronavirusom. Ta med drugim narekujejo odgovornost posameznika, da zaščiti druge. Prav tako bodo morda z novo kampanjo spodbudili več ljudi, da se bodo vendarle odločili za cepljenje, saj je v boju proti epidemiji covida-19 to za zdaj edina zares učinkovita metoda.