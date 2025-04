Težave za uporabnike OTP banke: 'Spletna in mobilna banka ne delujeta'

Kot so pojasnili, spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBank@Net za večino poslovnih uporabnikov trenutno nista dostopni. Ob tem pa je občasno moteno tudi delovanje mobilne banke za fizične osebe mBank@Net, spletne banke Bank@Net ter poslovnega Bank@Net.

Na poizvedovanje drugega uporabnika, ali so na strežnikih kakšne težave, pa so z OTP banke odgovorili, da se resnično srečujejo s težavami.

Za dodatna vprašanja ali pomoč so na voljo na telefonski številki 080 17 70 ali na elektronskem naslovu info@otpbanka.si.

"Nastale težave že odpravljamo. Takoj, ko bodo vse storitve spet na voljo, bomo stranke obvestili po ustaljenih kanalih," so sporočili z OTP banke, kjer uporabnikom svetujejo, naj v vmesnem času obiščejo katero od njihovih poslovalnic, bankomate, najpogostejše bančne storitve pa da lahko opravijo tudi na pošti.

Zaradi nastale situacije so prilagodili tudi urnike določenih storitev. Za vse uspešno oddane plačilne naloge bodo tako obdelave danes zagotovili do 20. ure, do 18. ure bo podaljšan tudi delovni čas poslovalnic, do 21. ure pa delovanje kontaktnega centra.