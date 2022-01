Težave zaradi karanten tudi med študenti: 'Izvajanje izpitov je treba prilagoditi'

Ob pričetku zimskega izpitnega obdobja v prihajajočem mesecu je za pričakovati, da bo število okuženih visokošolskih učiteljev in študentov še naprej naraščalo, še v večjem številu pa bo naraščalo število visokošolskih učiteljev in študentov v karanteni. "Število odsotnih članov visokošolske skupnosti onemogoča običajno izvajanje izpitnih obveznosti, zato študenti pozivamo vse višje- in visokošolske zavode, da izvajanje izpitov v prihajajočem izpitnem obdobju temu prilagodite," so zapisali v ŠOS.

Glede na dostopne podatke se je število novookuženih v prvem tednu leta 2022 najbolj dvignilo prav v starostni skupini od 15 do 24 let, kjer je okuženih več kot 2.700 na 100.000 prebivalcev (v drugih starostnih skupinah manj kot 2.000), opozarjajo.

Predlagajo, da se za študente, ki zbolijo ali so zaradi tesnega stika z okuženo osebo v karanteni, omogoči opravljanje izpita ali kolokvija na daljavo ali pa se jim dodeli vsaj dodatni izpitni rok še v tem izpitnem obdobju.

Njihov poziv gre tudi visokošolskemu osebju, da prisluhne študentom, ki se zaradi bolezni ali stika z okuženo osebo znajdejo v stiski pri opravljanju študijskih obveznosti. "Študenti želijo študij zaključiti v čim krajšem roku, ob časovnih omejitvah, ki jih poleg obširnih študijskih obveznostih dodatno prinaša epidemija covida-19, pa pričakujemo več fleksibilnosti, tako pri izvajanju predavanj in vaj kot tudi izpitnih obveznosti," še dodajajo v ŠOS.

Univerza v Ljubljani: spletna izvedba, dodatni roki, prestavitev rokov

Na ljubljanski univerzi so nam pojasnili, da za zdaj ne zaznavajo pomanjkanja. Izpiti bodo načeloma potekali tako kot celoten študijski proces, torej ob strogem upoštevanju in preverjanju pogoja PCT. Lahko pa se članice oz. nosilke, nosilci predmetov, kjer bo na izpitu prisotno večje število študentk in študentov, odločijo za spletno izvedbo, še dodajajo.

V primeru študentk, študentov v karanteni oz. izolaciji bodo članice presodile, kakšne so razmere; možni so spletna izvedba, dodatni izpitni roki, prestavitev izpitnih rokov. "Ker so naše članice zelo različne, tako glede na število študentk in študentov kot na sam študijski proces, bodo izvajanje izpitov optimizirale glede na njihove trenutne razmere, vodstvo Univerze v Ljubljani pa je izdalo priporočilo, da se zaradi karanten in obolelosti razpišejo dodatni izpitni roki," so še dejali.