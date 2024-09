Težave zaradi novih voznih redov: 'Otroci ostajajo na postajah'

Novi vozni redi so razburili tako zaposlene, ki morajo pravočasno priti na delovno mesto, kot tudi dijake in učence, ki po poročanju staršev zaradi prepolnih avtobusov ostajajo na avtobusnih postajah. Številni potniki so se pritožili, da se nabito polni avtobusi peljejo kar mimo postaj, hkrati pa ponekod avtobusov sploh ni. Na Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa pravijo, da se težav zavedajo in da jih že odpravljajo.

Počitnic je konec in začelo se je novo šolsko leto, z njim pa so se začele tudi spremembe voznih redov. Kot kaže, ti niso optimalno sestavljeni, saj nas je več potnikov iz različnih koncev države opozorilo, da so naleteli na težave s prevozi. Do nevšečnosti naj bi prihajalo predvsem zjutraj in v popoldanskem času. Nad novimi voznimi redi se pritožujejo tako v okolici Ljubljane kot tudi na Štajerskem in Dolenjskem. "Nomago je ukinil nekaj jutranjih linij in otroci ne morejo v šolo. Ostajajo na postajah," sporočajo iz Posavja.

Nomago FOTO: Bobo icon-expand

Podobno naj bi bilo tudi v okolici Novega mesta, kjer imajo težave predvsem na linijah, ki jih dijaki uporabljajo za pot v šolo. "Avtobusi so prezasedeni, dijaki ostajajo na postajah, avtobus jih ne pobere, ker je polno zaseden že na prvi postaji," je opozorila bralka in dodala, da so se številni starši že obrnili na prevoznika Nomago, a da jim konkretne rešitve še niso ponudili. Nomago: Z začetkom novega šolskega leta je bilo implementiranih zelo veliko novosti Iz družbe Nomago odgovarjajo, da niso ukinili nobene linije. "Z novim koncesijskim obdobjem od 1. julija vozne rede medkrajevnega potniškega prometa namreč usklajuje in določa DUJPP in ne več izvajalci prevozov. Julija in dodatno z začetkom novega šolskega leta je bilo v Sloveniji implementiranih zelo veliko novosti in nadgradenj, vzpostavile so se povezave s kraji, kjer doslej javni potniški promet ni bil dostopen, povečala pa se je tudi frekvenca prevozov," zagotavljajo.

"Glede na izredno veliko število sprememb potnike v teh dneh prosimo za strpnost in potrpežljivost," sporočajo iz družbe Nomago.

Ob tem so dodali, da so marsikatero težavo, ki je nastopila s prehodom na nov vozni red, v zadnjih dneh že odpravili. "V Nomagu smo na praktično vse linije, ki jih izvajamo, že razporedili vozila z največjim možnim številom sedežev ter registriranimi stojišči, vse težave potnikov pa si prizadevamo razrešiti v najkrajšem možnem času," razlagajo. Pravijo še, da so od začetka novega koncesijskega obdobja na DUJPP že poslali večje število predlogov za izboljšave. "Na nekaterih linijah namreč opažamo majhno število potnikov, medtem ko bi bilo na določenih relacijah zaradi potreb potnikov smiselno uvesti dodatne prevoze ob najbolj obremenjenih terminih," še pravijo in dodajajo, da so prepričani, da bodo na DUJPP v naslednjih dneh dodatno prilagodili vozne rede, da bodo v največji možni meri usklajeni s potrebami potnikov.