Težave zaradi vetra: namesto na Brniku pristali v Trevisu

Kot je razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika, bi moralo letalo iz Skopja v Ljubljani pristati okoli 14.50.

Podatki na spletnem letalskem sledilniku Flightradar24 pa kažejo, da je posadka v bližini Brnika dvakrat izvedla t. i. "go around" oz. opustitev pristanka. Manever se denimo izvede, ko vremenski pogoji ne dopuščajo varnega pristanka.

Posadka leta W64783 je nato sprejela odločitev, da letalo preusmeri v Treviso, kjer so varno pristali. Letalo je nato znova poletelo iz Benetk proti Ljubljani, kjer bi moralo pristati okoli 19. ure, a je posadka ponovno izvedla "go around". Podatki Flightradar24 kažejo, da se Airbus zdaj vrača v Benetke, a tokrat na letališče Marco Polo.