Slovenija

Težave zaradi vetra: namesto na Brniku pristali v Trevisu

Ljubljana, 26. 03. 2026 18.51 pred 15 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.S.
Wizzair

Izredno močan veter, zaradi katerega je za sever države izdano rdeče vremensko opozorilo, povzroča težave tudi na ljubljanskem letališču. Posadka letala nizkocenovnika Wizz Air je po dveh poskusih opustila pristanek na Brniku in Airbus A321 preusmerila na letališče v italijanskem Trevisu.

Kot je razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika, bi moralo letalo iz Skopja v Ljubljani pristati okoli 14.50.

Podatki na spletnem letalskem sledilniku Flightradar24 pa kažejo, da je posadka v bližini Brnika dvakrat izvedla t. i. "go around" oz. opustitev pristanka. Manever se denimo izvede, ko vremenski pogoji ne dopuščajo varnega pristanka.

Posadka leta W64783 je nato sprejela odločitev, da letalo preusmeri v Treviso, kjer so varno pristali. Letalo je nato znova poletelo iz Benetk proti Ljubljani, kjer bi moralo pristati okoli 19. ure, a je posadka ponovno izvedla "go around". Podatki Flightradar24 kažejo, da se Airbus zdaj vrača v Benetke, a tokrat na letališče Marco Polo. 

Let W64783
Let W64783
FOTO: Flightradar24

Po podatkih Agencije za okolje so po 13. uri na letališču Brnik zabeležili sunke vetra s hitrostjo 72 kilometrov na uro.

Najmočnejši sunki bodo sicer predvsem na Bovškem, Tolminskem, območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer bodo posamezni sunki vetra lahko dosegali tudi hitrost okoli 140 kilometrov na uro. "Zaradi pričakovanih posledic, kot so padci dreves, odkrivanje streh, motnje v prometu in oskrbi z električno energijo, smo za območje severne Slovenije izdali rdečo stopnjo vremenske ogroženosti," so sporočili.

Tudi drugod po državi se lahko sicer krajevno pojavijo vetrolomi, za druge dele države pa je izdana oranžna stopnja vremenske ogroženosti.

Preberi še Zaradi orkanskega vetra izpadi elektrike: 'Poskrbite za svojo varnost'
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

peglezn
26. 03. 2026 19.38
... pa je šel edini let danes...
blue3dragon
26. 03. 2026 19.22
Spet ni uspel pristati in gre v Benetke...
odpisani zasedli vlado
26. 03. 2026 19.15
Ta veter je resna nadloga.Celo avionu je obrnil kompas smeri kateri je pristal na povsem drugem koncu.Torej je postalo tako,da če hočeš z avionom v nemčijo bo ta pristal v turčiji.
blue3dragon
26. 03. 2026 19.14
Pravkar je pristajal, ob 19.11 in spet ni pristal...
Perovskia
26. 03. 2026 19.13
in spet je sel mimo
bibaleze
