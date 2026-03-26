Težave zaradi vetra: namesto na Brniku pristali v Trevisu

Kot je razvidno s spletne strani ljubljanskega letališča Jožeta Pučnika, bi moralo letalo iz Skopja v Ljubljani pristati okoli 14.50.
Podatki na spletnem letalskem sledilniku Flightradar24 pa kažejo, da je posadka v bližini Brnika dvakrat izvedla t. i. "go around" oz. opustitev pristanka. Manever se denimo izvede, ko vremenski pogoji ne dopuščajo varnega pristanka.
Posadka leta W64783 je nato sprejela odločitev, da letalo preusmeri v Treviso, kjer so varno pristali. Letalo je nato znova poletelo iz Benetk proti Ljubljani, kjer bi moralo pristati okoli 19. ure, a je posadka ponovno izvedla "go around". Podatki Flightradar24 kažejo, da se Airbus zdaj vrača v Benetke, a tokrat na letališče Marco Polo.
Po podatkih Agencije za okolje so po 13. uri na letališču Brnik zabeležili sunke vetra s hitrostjo 72 kilometrov na uro.
Najmočnejši sunki bodo sicer predvsem na Bovškem, Tolminskem, območjih pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami ter na širšem območju Pohorja, kjer bodo posamezni sunki vetra lahko dosegali tudi hitrost okoli 140 kilometrov na uro. "Zaradi pričakovanih posledic, kot so padci dreves, odkrivanje streh, motnje v prometu in oskrbi z električno energijo, smo za območje severne Slovenije izdali rdečo stopnjo vremenske ogroženosti," so sporočili.
Tudi drugod po državi se lahko sicer krajevno pojavijo vetrolomi, za druge dele države pa je izdana oranžna stopnja vremenske ogroženosti.
