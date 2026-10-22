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Slovenija

Težje združevanje z družino, višji nivo znanja, ki pa ne bo brezplačno?

Ljubljana, 22. 10. 2026 06.14 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
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Vlada bo obravnavala osnutek novele zakona o tujcih, ki je že pred vložitvijo v DZ razburil del javnosti. Tujcem glede na predlagane spremembe kljub zvišani zahtevnosti znanja ne bodo več na voljo brezplačni tečaji slovenščine, poleg tega bi se težje združevali z družino. Na vladni mizi pa še ne bo osnutka novele zakona o zaposlovanju tujcev.

Osnutek novele zakona o tujcih med drugim predvideva ukinitev brezplačne udeležbe tujcev na tečajih slovenščine in uvedbo 40-odstotnega lastnega sofinanciranje, hkrati pa zvišanje zahtevane ravni njihovega znanja slovenščine. Za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine bi bila potrebna osnovna raven A2, ne več preživetvena, za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pa sporazumevalna raven B1, ne več raven A2.

Četrta Janševa vlada
Četrta Janševa vlada
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem je predvideno podaljšanje obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na tri leta ter zvišanje višine splošnega pogoja zadostnih sredstev za preživljanje za izdajo dovoljenja za prebivanje državljanu tretje države z osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki trenutno znaša 507,43 evra, na 1,4-kratnik tega dohodka, ki znaša 710,40 evra. V javni obravnavi je bil sicer znesek postavljen celo na dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki znaša 1014,86 evra.

Predlagane novosti so močno razburile sindikate in nevladnike, ki v njih vidijo poskus izgona delavskih družin in onemogočenje integracije tujih delavcev, zaskrbljenost pa je izrazil tudi del gospodarstva, ki se boji, da bo Slovenija na ta način manj privlačna za tuje delavce.

Medtem so v vladnih vrstah že pripravili tudi osnutek novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki želi med drugim omogočiti zaposlovanje tujcev v agencijah, tujca za šest mesecev vezati na prvega delodajalca in omiliti posledice posameznih kršitev pri zaposlovanju tujcev. Tudi te rešitve, ki so trenutno v usklajevanju na ravni Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), so predmet ostrih kritik dela javnosti, saj da bi poglobile izkoriščanje tujih delavcev.

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