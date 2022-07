Težka noč za gasilce, požar na Krasu še vedno besni

Na območju Renškega vrha nad Renčami še vedno besni požar, ki je vzplamtel v nedeljo dopoldan. Na terenu je tudi čez noč gasilo več kot 300 gasilcev, burja se je namreč zvečer okrepila in znova razplamtela požar, za katerega so gasilske enote upale, da jim ga bo do noči uspelo spraviti pod nadzor. Čez dan so ognjene zublje gasile tudi zračne sile: štirje helikopterji in en hrvaški kanader. A gašenje iz zraka je bilo do jutra ustavljeno.

