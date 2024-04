Težke besede zaradi preiskovalne komisije domnevno nezakonitega financiranja Svobode

Kako je Lotriču na to odgovorila Klakočar Zupančičeva in kaj zaostrovanje med predsednikoma pomeni za usodo komisije? Prva med poslanci je že napovedala, da bo zadevo uvrstila na naslednje izredno plenarno zasedanje 6. maja. Nam je pa danes sporočila še, da sta obe pravni službi izrazili dvom o ustavni dopustnosti komisije, opozorili na možne kršitve načela delitve oblasti, neodločnost predmeta, namena in obsega preiskave ter na varstvo človekovih pravic.

Lotrič je doslej vztrajal, da so jih pravniki opozorili zgolj na pravopisne napake. Poglejmo pa, kaj je povedal sinoči. "Govorimo o nekih pravopisnih napakah, ki so kot povzetek naštete na zaključku tega poročila. V vmesnem delu pa seveda ugotavljajo, da bi lahko katera stvar pomenila ustavno neskladje. Ampak saj vemo, ustavno neskladnost lahko ugotovi samo ustavno sodišče," je dejal v petek.

Tudi Lotrič torej priznava, da obstajajo tveganja za neustavnost, a hkrati vztraja, da državni svetniki, ki bi pod drobnogled vzeli poslovanje podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranje največje vladne stranke, ničesar niso storili narobe.

Vendar bo predlog, ne glede na razhajanja predsednikov, kmalu na poslanskih mizah. Državni zbor je namreč po poslovniku na predlog državnega sveta komisijo dolžan odrediti.