'Težko je opredeliti, kdo je brezdomec'

V Sloveniji je več kot 6800 brezdomnih oseb, vključenih v različne programe Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. "Gre za programe, ki jih izvajamo po državi, od zavetišč, terenskega dela, dnevnih centrov, nastanitvene podpore. Je pa veliko prikritega brezdomstva, ki ga ne zaznavamo," pravi predsednik društva Bojan Kuljanac.

Ob današnjem svetovnem dnevu brezdomcev je predsednik društva Kralji ulice Bojan Kuljanacpovedal, da je težko opredeliti, kdo je brezdomec. Spomnil je na raziskavo društva iz obdobja 2013/2014, v kateri je na primer četrtina anketirancev odgovorila, da niso brezdomci in da tudi v preteklosti niso bili, čeprav so raziskavo izvedli le med uporabniki storitev za brezdomce. Večina brezdomcev je sicer moških, v povprečju starih 42 let.

V Sloveniji je po besedah Kuljanca približno 15 zavetišč za brezdomce, ki so sorazmerno dobro razporejena po vseh regijah. FOTO: Miha Fras

Povečano število brezdomcev s težavami v duševnem zdravju Po podatkih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa se je število vseh brezdomcev, ki so bili v minulem letu vključeni v obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov, gibalo okrog 3600, od tega jih je bila četrtina kontinuirano vključena v programe. V zadnjih dveh letih se je povečalo število brezdomcev s težavami v duševnem zdravju ter mlajših brezdomcev, vsakodnevnih uporabnikov drog. Med brezdomnimi osebami so tudi ženske, ki še v večji meri potrebujejo pomoč kot moški.

FOTO: Nada Žgank/Kralji ulice

Glede na povečano število brezdomcev je ministrstvo v zadnjih dveh letih v okviru javnih razpisov razširilo programe, namenjene brezdomcem, v lokalne skupnosti, kjer teh še ni bilo, in sicer v Ajdovščini, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, Murski Soboti in na Ptuju. Tako v tekočem letu sofinancirajo 22 različnih socialnovarstvenih programov v skupni višini 1,4 milijona evrov. Mreža programov za brezdomce vključuje sprejemališča, zavetišča, dnevne centre, terensko delo, informativne pisarne ter namestitveno podporo. V okviru različnih namestitvenih programov, ki vključujejo zavetišča zaprtega tipa, zavetišča odprtega tipa in namestitveno podporo je skupaj na voljo 315 postelj. V Sloveniji 15 zavetišč za brezdomce V zadnjem času posebno pozornost namenjajo prav namestitveni podpori, saj se je ta za brezdomce izkazala kot učinkovita in prijazna oblika pomoči. Programi strokovne obravnave, kot so informiranje, svetovanje, individualno svetovanje, so za uporabnike brezplačni, v primeru koriščenja namestitvenih programov pa prispevajo v skladu z možnostmi.

