'Težko spoštujem politika, ki skuša na volitvah zmagati z nestrpnostjo'

Predsednica države se sicer zaradi potovanja v Švico ni mogla udeležiti parade ponosa, ki je v prestolnici potekala minuli vikend. Tudi letos pa so parado spremljale provokacije ter tudi nasilni in sovražni incidenti. Pirc Musarjeva ob tem poudarja, da so vsa tovrstna nestrpna dejanja, ki so jih bile deležne LGBTIQ+ osebe, nedostojna in nesprejemljiva.

'Nasilje do drugače mislečih nikoli ni in ne sme biti prostora'

"Na obeh straneh je okoli pol milijona mrtvih; to so številke, ki bi morale dati vsakemu nek zagon, da se mirovna pogajanja tudi res začnejo. Največji izplen mirovne konference je bil torej ravno v tem - nalsednja konferenca, za katero upam, da se bo zgodila kmalu, bo s predstavniki Ruske Federacije," je dejala.

Po konferenci, pa je povedala tudi, da je bil na njej narejen pomemben korak naprej. Vesela je namreč, da so skoraj vsi predstavniki držav govorili o tem, da mora na naslednjih mirovnih pogajanjih sedeti tudi Ruska Federacija. Meni namreč, da sta dve leti in pol, kolikor časa so pogovori z Rusijo mirovali, dve leti in pol preveč.

Kritična pa je bila do izjave novoizvoljenega evropskega poslanca SDS Branka Grimsa , ki je dejal, da sta "spola le dva, duševnih bolezni pa nešteto" . Sama je na lanski paradi ponosa dejala, da je treba zagotoviti, da transpolne osebe, vključno z otroki, ne bodo označene kot duševno bolne. Slednje sporočilo pošilja tudi poslancu Grimsu. "To lahko ponovim vsak dan, vedno in znova. Ti ljudje so med nami in imajo popolnoma enake pravice do življenja, kakršnega so izbrali. Na tej poti jih bom vedno podpirala. Nikakor ne gre za duševno bolezen."

"Večkrat sem že poudarila, da ni primerno, da nasprotna stališča izražaš na dvorišču tistega, ki zagovarja svoje pravice. Treba je spoštovati mnenje vsakogar, vendar pa za nasilje do drugače mislečih nikoli ni in ne sme biti prostora. To bo vedno moje stališče," je poudarila ter dodala, da imajo vsi pravico, da svobodno živijo. "Nenazadnje, kdo sem jaz, da bom gledala v spalnico nekoga drugega?"

Če bi bila v Sloveniji, bi se sama parade zagotovo udeležila, je dodala. "Sem prva predsednica RS, ki v tednu parade ponosa vsako leto izobesim mavrično zastavo in tako bo vse do konca mojega mandata," je še zagotovila.

'Upam, da Evropa ne bo skrenila s poti, ki so nam jo zarisali očetje Evrope'

Prav Grims pa je sodeloval tudi v pogovoru s predstavnikom skupine, ki si je nadela ime Slovenska obrambna straža. Skupino zamaskiranih mladeničev je tudi tik pred volitvami v središču Ljubljane izvedla protimigrantski shod. Pirc Musarjeva dejanja ocenjuje kot zelo nevarna ter dodaja, da pozorno spremlja tudi, kako se razrašča skrajna desnica.

"Včasih zaslišim tudi razprave v smer - saj to ni skrajno. A če ni skrajno to, da nemška skrajna desnica izreče, da SS ni delal nič narobe, potem ne vem več, kaj skrajno je," je poudarila. Sama bi si želela, da bi se to nestrpnost umaknilo predvsem z dnevnega reda politike in poltikov. "Vsak politik je odgovoren za to, kar počne do svojih volivcev. Če na ta način pridobiva glasove zase in za svojo stranko, potem to zame ni v redu. Težko spoštujem politika, ki z nestrpnostjo skuša zmagati na volitvah."

Dodala je, da so sicer odzivi na dogodke sicer bili, da pa bi jih lahko bilo več: "Nikoli ni odveč govoriti na glas in povedati, kaj je prav in kaj narobe."