Ministrstvo za obrambo ne dovoli koncerta Thompsona na svojem zemljišču

Morebitne izvedbe koncerta v prostorih občine pa ne nameravajo dovoliti niti v Mariboru. "Župan MO Maribor ne podpira morebitne izvedbe koncerta /.../ saj je vsebina pesmi in sporočilnost izvajalca povezana z bolečimi temami in zgodbami."

20. maja 2017 so v Mariboru zaradi varnostnih razlogov prepovedali razprodani koncert kontroverznega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona. Mariborska policija je namreč par dni pred koncertom na Upravno enoto Maribor podala predlog za preklic dovoljenja za koncert. Ocenili so, da bi posledice, ki bi nastale, če bi se na prireditvi zgodila kazniva dejanja, bile bistveno večje od posledic, ki bodo nastale z odpovedjo prireditve. Organizator se je na umik dovoljenja pritožil na Upravno sodišče, ki je dve leti kasneje odločilo, da je bila prepoved nezakonita in jo odpravilo.

Upravno sodišče: UE Maribor bo znova odločala o koncertu

Na Upravnem sodišču so nam pred dnevi potrdili, da je njihov zunanji oddelek v Mariboru na seji senata 11. junija ugodil tožbi organizatorja koncerta. S tem so, kot so poudarili, izdano prepoved odpravili in zadevo vrnili Upravni enoti Maribor v ponovni postopek. "Upravna enota v Mariboru bo v ponovnem postopku, upoštevajoč stališča odločila ali lahko organizator izvede koncert," so pred dnevi zapisali na Upravnem sodišču.

Thompson je odločitev pozdravil in zapisal, da ima vsakdo pravico organizirati javne dogodke, prireditve in druga zbiranja.

Politične razprave o prepovedi

Sicer pa je razprodan koncert Thompsona v Mariboru sprožil tudi politično razpravo, med drugim je takratni predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims sklical nujno sejo, na kateri so razpravljali o razlogih za prepoved koncerta. Že ob napovedi dogodka pa so mnogi izrazili pomisleke, med drugim takratni župan Andrej Fištravec in predsednik DZ Milan Brglez.

Tudi hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je med obiskom v Gospiću potrdil, da je od hrvaške veleposlanice v Ljubljani Vesne Terzić zahteval, naj preveri, kaj se je zgodilo v Mariboru, in ugotovi razloge za prepoved Thompsonovega koncerta.

Thompsonove koncerte so v preteklosti prepovedali v mestih v Švici, Avstriji in na Nizozemskem, saj tam pevca ocenjujejo za promotorja ustaštva in neonacizma. Njegov odvetnik pa je zanikal navedbe, da so Thompsonove koncerte prepovedali tudi v Nemčiji. Besedila njegovih pesmi poveličujejo hrvaški nacionalizem in ustaštvo. Predvsem je sporna njegova pesem "Jasenovac i Gradiška Stara" ter dejstvo, da se njegov največji hit začne z ustaškim pozdravom "Za dom spremni".