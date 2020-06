Neuradno: Aleš Hojs pred interpelacijo

Bo notranji minister Aleš Hojs drugi član te vlade, ki bo moral svoj položaj braniti pred interpelacijo? Po naših neuradnih informacijah je SD že spisali osnutek interpelacije zoper Hojsa. Dovoljenje notranjega ministrstva, da kontroverznemu rokerju Thompsonu dovoli nastop v Mariboru, čeprav se na svojih koncertih odkrito spogleduje z ustaštvom, naj bi bil osrednji očitek, a hkrati le vrh ledene gore številnih spornih ministrovih potez in neprimernega odnosa.

Popolnoma nedostojno komuniciranje, nezakonita razrešitev direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, zavajanje javnosti o nujnosti sprejema 37.a člena o vojski na meji, pritiski na policijski sindikat, na policijo, na kolesarske protestnike in njihovo kaznovanje je le nekaj zbranih očitkov zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Daleč največji razlog in zadnja kaplja čez rob za interpelacijo izpod peresa Socialnih demokratov pa je zelena luč Hojsovega ministrstva, da kontroverznemu hrvaškemu rokerju Marku Perkoviću Thompsonu, ki se smatra za domoljuba, dovoli koncert v Mariboru, kljub njegovim ustaškim pozdravom in spodbujanju nestrpnosti. "Odločitev Hojsa je teptanje človeškega dostojanstva in priznanje ustaškemu režimu. Ni problem, da Thompson podpira ustaštvo. Problem je, da to podpira naša vlada," je zapisala nova šefinja SD-ja Tanja Fajon, v odgovor pa je od Hojsa prejela: "Gospa poslanka, s polnimi žepi bruseljskih novcev, je z glavo še vedno v hosti. Zakoni so zanjo zgolj raztegljiva harmonika, ki jo uporablja tako, kot so ji strici povedali. Brez fašistov, nacistov, ustašev in drugih razrednih sovražnikov bi njen besedni repertoar bil omejen na Tita."

"Absolutno obsojam tak nivo diskusije, ne glede na to ali je to izrečeno ali pa zapisano," je Hojsov odgovor pokritiziral vodja poslancev SD-ja Matjaž Han. In tudi nekdanji premier Marjan Šarec, ki je med drugim obsodil tudi medel odziv predsednika Boruta Pahorja, se je razpisal:"Tega vsega je toliko, da človek že težko sledi. Varda je ne samo dovoljena, temveč bo očitno postala del vsakdanjosti. Tako kot maske Thompsonov način razmišljanja (ustaški) bo cenjen in spoštovan. Da o drugih odstopanjih od normale niti ne govorim, bo gotovo še veliko priložnosti." Kritičen je bil tudi koordinator Levice Luka Mesec, ki je dejal da "to ni domoljubje, temveč zgolj potuha fašizmu in fašističnim praksam". "Slovenska ustava prepoveduje širjenje sovraštva in nestrpnosti,"pa je dejal SAB-ov poslanec Andrej Rajh. Rdeči karton kontroverzni odločitvi Hojsovega ministrstva sta dvignila tudi koalicijska partnerja DeSUS in SMC, pri čemer je predsednik državnega zboraIgor Zorčič dejal, da v Sloveniji ni mesta za takšen koncert. Proti širjenju ustaštva protestira tudi Zmago Jelinčič, ki se sprašuje, ali bodo poslušalci koncerta ob petju ustaškega pozdrava ’Za dom spremni’ pozdravljali z dvignjeno desnico. "Kaj pa naši pobiti duhovniki v Jasenovcu? Kje ste zdaj ustajniki, ko gre za naš narod ?" je zapisal Jelinčič.

icon-expand Aleš Hojs se morebitne interpelacije veseli. FOTO: Bobo