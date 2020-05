Ti povabiš, Radenska časti!

Vi povabite, Radenska časti! Brezplačni kupon zase in vam ljubo osebo lahko pridobite na spletni straniwww.zaskupaj.si v nekaj enostavnih korakih. Skupno bo Radenska poravnala stroške za 10.000 kavic in Radensk, ki jih lahko potrošniki popijejo v lokalih širom Slovenije. Trenutno je kupon mogoče unovčiti v preko 100 lokalih, število vključenih lokacij pa iz ure v uro raste. Kuponi, ki jih potrošniki prejmejo v obliki unikatne QR kode, so veljavni do konca meseca junija. Dodatne informacije o pobudi #ZASKUPAJ najdete na spletni strani www.zaskupaj.si, kjer lahko kupon tudi naročite.