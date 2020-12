Ti si veliko sonce: akcija mlade družine, ki želi pomagati

Manuela in Gorazd Kramžar iz vasice Šentjanž združujeta lokalne kmete in pridelovalce, ki dostavljajo domače dobrote, obenem pa pomagajo tudi socialno šibkejšim. V času krize, ki ni le finančna, pač pa tudi psihična, sva se spomnila na prihajajoče praznike, pravita. Težko nama je, ko pomisliva, da so otroci, ki ne bodo ničesar dobili za praznike, ker so se starši znašli v finančni stiski. Lotila sta se projekta, sprva le v sevniški občini, načrtujejo pa, da bodo po Sloveniji.