Tibetanski most v Celju: številne kritike, občina odgovarja, da 'most bo'

Nekatere opozicijske svetnike je zmotilo, da namerava občina samo za izdelavo projektne dokumentacije porabiti okrog 200.000 evrov. Zato so predlagali, da bi sredstva, namenjena za viseči most, raje namenili za nekatere druge projekte.

Načrti za tibetanski viseči most, ki naj bi stal okoli 3,3 milijona evrov, so bili predmet razprave na novembrski seji celjskega mestnega sveta ob sprejemanju proračunov za leti 2020 in 2021.

Celjska podžupanja Breda Arnšek je kritike na seji zavrnila. "Most bo. Prej ko se s tem sprijaznite, bolje bo za vas,"je dejala. Na predlog svetnice Brigite Čokl , naj občina sprejme zavezo, da se bo most gradil v javno-zasebnem partnerstvu, pa je Arnškova odgovorila, da se za dobrim konjem pač praši in da bodo na občini naredili vse za nadaljevanje postopka.

Pobuda je celjsko občino presenetila. Kot so navedli na občini, so tovrstni projekti namreč v pristojnosti države in ne občine. Navedbe omenjenega združenja, da župan Bojan Šrot s projektom visečega mostu išče volilne glasove za nove županske volitve, pa so po oceni občine povsem neprimerne.

"Občinskega proračuna ne sprejema župan, temveč mestni svet. Poleg tega se celjska občina zavzema za enakomeren trajnostni razvoj na vseh področjih in na vseh območjih. S projekti, ki smo jih uresničili in jih še imamo v načrtu, želimo zagotoviti kakovostnejše življenje vsem generacijam, tudi starejšim,"so zapisali na občini.

Brv bo dosegla 100 metrov višine

Navedli so še, da je splošno mnenje projektu mostu naklonjeno. Prepričani so, da lahko s turistično atrakcijo, kot je viseči most, povečajo prepoznavnost Celja na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu ter v mesto tako privabijo še več turistov.

Možnosti financiranja so po mnenju občine različne."Projekt bi lahko uresničili v javno-zasebnem partnerstvu, lahko bi ga prijavili tudi na evropskih razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture," so pojasnili.

Občina je letos že objavila javni razpis, s katerim išče ponudnike za izdelavo projektne dokumentacije. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bo most namenjen izključno za pešce. Zasnovan bo kot viseča konstrukcija z razponom dolžine približno 506 metrov, skupna dolžina nosilne konstrukcije - kablov pa bo 520 metrov. Brv bo na najvišji točki dosegla okoli 100 metrov višine, širina pohodne površine bo 120 centimetrov.