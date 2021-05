Ob 80. obletnici spopada tigrovcev z okupatorjem na Mali Gori položili venec

13. maja je namreč minilo 80 let, odkar so se trije člani organizacije TIGR na Mali gori pri Ribnici spopadli z italijansko patruljo, kar dandanes velja za prvi spopad z okupatorjem v drugi svetovni vojni na slovenskih tleh. V Združenju TIGR Primorske se sicer s tem ne strinjajo povsem. Pravijo namreč, da so bili v italijanski patrulji, ki se je spopadla s tigrovci, tudi domači sodelavci z okupatorjem, zaradi česar da je šlo za prvi napad domačih izdajalcev na upornike. Navajajo tudi zapise zgodovinarja Toneta Ferenca o spopadih v Prekmurju 6. aprila 1941 in bitko skupine slovenskih prostovoljcev proti prodirajočim italijanskim vojakom pri Gozdu Martuljku 9. in 10. aprila 1941. Tako naj bi bilo vprašljivo, ali je šlo na Mali gori res za prvi spopad upornikov z okupatorjem.

Nasprotno si za priznanje spopada tigrovcev na Mali gori kot prvega spopada z okupatorjem na slovenskih tleh v drugi svetovni vojni zavzemajo v društvo Slovenski TIGR - 13. maj. To je slovesnost v počastitev 80. obletnice dogodkov na Mali gori pripravilo v četrtek. Na slovesnosti je predsednik društva Vili Kovačič dejal, da si TIGR zasluži resnico.