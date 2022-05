Predlog progresivne obdavčitve premoženja je bil skupna predvolilna obljuba strank Gibanje Svoboda, SD in Levica, danes pojasnjuje Luka Mesec : "V Sloveniji je bistveno prevelika neenakost pri premoženju, tako kot pri plačah." Da gre za omejevanje delavnih in kreativnih, ki bi s progresivno obdavčitvijo državi plačevali več, ocenjuje dolgoletna davčna svetovalka Božena Macarol : "To je korak nazaj, v socializem, v čas, ko smo imeli zakon o davkih občanov, pri čemer je bil obdavčen tudi skupni dohodek občanov."

V Sloveniji že plačujemo dajatve na nepremičnine, opozarja Macarolova, poskusi spreminjanja obdavčitev – čeprav so obljubljali podobno stopnjo obremenitve – pa so se končali klavrno: "Cela zadeva je dvakrat padla v vodo in zdi se mi, da je ob tem padla tudi tista vlada, ki je to predlagala," dodaja Macarolova.

Kakšne stopnje davka konkretno si lahko obetamo in koga bo lastno premoženje najbolj udarilo po žepu, koalicijska pogodba še ne opredeljuje. Od pobranih dajatev pa pričakuje vlada dovolj sredstev za uresničitev začrtane stanovanjske politike. "Jaz ocenjujem, da bi lahko s tem dobili vir financiranja za stanovanjsko politiko v rangu 0,4 odstotka BDP," je dejal Mesec. V Klubu slovenskih podjetnikov takšne namere koalicije označujejo za "grajenje getov za reveže", od koalicije pa pričakujejo, "da bodo razmere podjetniškega delovanja ostale enake, kot so, in da se na bistvenih področjih ne bodo spreminjale na slabše".

Da država po tridesetih letih potrebuje predvsem predvidljivo davčno okolje, menijo davčni svetovalci. "Če ni stanovitne zakonodaje, če se vsako vlado, ki je lahko na oblasti nekaj let, zamenja tudi davčni sistem, to pomeni, da se ne da nič načrtovati in da se intuitivno vodi podjetja, kar pa je skrajno neprofesionalno," pojasnjuje Macarolova.

Nepredvidljivost, ki jo prinašajo hitre davčne spremembe, pa odvrača tudi tuje investicije.