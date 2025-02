Tiha prodaja zloglasne cementarne – nova skrb Trboveljčanov

Zasavčane je ta teden vznemirila novica, da se trboveljska cementarna Holcim, nekdanji Lafarge, prodaja.

"Da je tik pred prodajo, podpisom pogodbe in da lokalna skupnost o tem nič ne ve, niti župani, in da se na precej netransparenten način poskuša izpeljati to prodajo," pravi član Eko kroga in sopredsednik stranke Vesna Uroš Macerl.

Nekdanji Lafarge je namreč v Zasavju pred desetimi leti postal sinonim upora proti izkoriščanju delavcev, okolja in zdravja prebivalcev, po tem ko so okoljevarstveniki po več letih boja uspeli zaustaviti proizvodnjo cementa. "Izmerjene so bile ogromne količine težkih kovin, rakotvornih snovi, vsota rakotvornih snovi za več stokrat presežena. // Zasavčani smo bili tisti, ki smo kar nekaj let trpeli ta sežig odpadkov, ki je bil nezakonit, kar smo na koncu dokazali na sodišču," se spominja Macerl.

Danes se iz dimnika že dolgo ne kadi, a zdi se, da so Zasavčani na začetku nove vojne. Trenutni lastnik Holcima Pavel Marđonović, ki je tudi predsednik Kolesarske zveze Slovenije, želi cementarno prodati Marjanu Šuštarju, litijskemu podjetniku iz podjetja Šuštar Trans, a se zaradi njegovih preteklih sporov v drugih slovenskih krajih Zasavčani, občina in podjetniki bojijo, da bo novi lastnik znova zagnal težko industrijo.

"Seveda je pa zanimivo tudi to, da ta prodaja poteka popolnoma tajno, nihče v resnici zelo dolgo ni vedel zanjo in nam je vsem čudno v resnici, zakaj ne bi bila ta prodaja javna, ker je v resnici tudi interes lastnika, korporacije Holcim, da iztrži za to lokacijo največ," razmišlja trboveljski župan Zoran Poznič.

"Nas je kar malo presenetila ta hitra netransparentna prodaja in bi si želeli tudi kot lokalna skupnost imeti možnost, da ponudimo kakšno alternativo," se pridružuje tudi soustanovitelj in predsednik Dewesofta Jure Knez.

Ne Marđonović ne Šuštar nista želela stopiti pred našo kamero, na naša vprašanja in telefonske klice pa nam niso odgovorili niti iz matičnega podjetja Holcim s sedežem v Švici.