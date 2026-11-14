Tiha ubijalca, ki ogrožata naša življenja. Ju imate tudi vi?

Metka Svoljšak je letos spomladi doživela infarkt. Že leta prej je imela povišan holesterol. Ilija Antolović pa že 20 let živi z visokim krvnim tlakom. Oba imata predpisano terapijo.
"Po dveh tednih v bolnišnici sem se čutila zelo opešano. Zdravnik mi je rekel, da imam možnost za takšno rehabilitacijo kasneje in takoj sem se odločila za to," pravi Svoljšakova. Podobno Antolović: "Začel sem telovaditi in to vsak dan. Zjutraj se zbudim ob pol petih, od 5. do 6. ure telovadim, sledi sprehod
Visok krvni tlak in holesterol sta tiha ubijalca, ki na dolgi rok neopazno poškodujeta žile in srce. "Zlasti možganska kap je zelo povezana z visokim krvnim tlakom, nekoliko manj s holesterolom. Srčni infarkt je bolj povezan s holesterolom, pa mogoče en ščepec manj z visokim krvnim tlakom. Ampak seveda sta oba zelo pomembna dejavnika," pojasnjuje kardiolog dr. Matija Cevc.
Več kot 50 odstotkov Slovencev v starosti med 30 in 80 let ima povišan krvni tlak. Dva od treh odraslih Slovencev pa imata povišan holesterol.
Medicina za tovrstna stanja predpisuje terapijo, vendar lahko veliko naredimo tudi sami z ustreznim življenjskim slogom. To je po besedah kardiologa mediteranska prehrana: "Visoko predelana živila so izrazito škodljiva. Zakaj? Ne le zato, ker je njihova sestava nezdrava, vedno vsebujejo tudi veliko soli, ker s tem želijo vzboljšati okus in druge ojačevalce okusa, ki so škodljivi."
A ne le hrana, tudi gibanje je pomembno. "150 minut tedensko je boljše kot 150 minut sedenja v fotelju pred TV," je jasen Cevc.
Zato ne čakajmo, da nas telo opozori. Vzemimo si nekaj minut, preverimo svoje vrednosti in pravočasno poskrbimo za svoje srce.
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