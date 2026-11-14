Tiha ubijalca, ki ogrožata naša življenja. Ju imate tudi vi?

Metka Svoljšak je letos spomladi doživela infarkt. Že leta prej je imela povišan holesterol. Ilija Antolović pa že 20 let živi z visokim krvnim tlakom. Oba imata predpisano terapijo.

"Po dveh tednih v bolnišnici sem se čutila zelo opešano. Zdravnik mi je rekel, da imam možnost za takšno rehabilitacijo kasneje in takoj sem se odločila za to," pravi Svoljšakova. Podobno Antolović: "Začel sem telovaditi in to vsak dan. Zjutraj se zbudim ob pol petih, od 5. do 6. ure telovadim, sledi sprehod

Visok krvni tlak in holesterol sta tiha ubijalca, ki na dolgi rok neopazno poškodujeta žile in srce. "Zlasti možganska kap je zelo povezana z visokim krvnim tlakom, nekoliko manj s holesterolom. Srčni infarkt je bolj povezan s holesterolom, pa mogoče en ščepec manj z visokim krvnim tlakom. Ampak seveda sta oba zelo pomembna dejavnika," pojasnjuje kardiolog dr. Matija Cevc.