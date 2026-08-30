Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Tiho, neumna, zlobna oseba'

Ljubljana, 30. 08. 2026 12.14 pred 52 minutami 7 min branja 9

Avtor:
Alenka Arko
Trump pred novinarji

Ker so ZDA še vedno ali pa spet znova zgled, kaj naj počnemo v Evropi, je dobro pogledati, kako se Trump obnaša do novinarjev v svojem drugem mandatu. Tudi v prvem ni bilo veliko drugače, vendar pa se njegovo nezadovoljstvo z novinarji, mediji, poročanjem in predvsem vprašanji, ki mu ne dišijo, zdaj še stopnjuje, skladno s tem pa se stopnjujejo njegova nesramnost, grobost in žaljivost v odgovorih.

Nekaj primerov:

Vse, kar mu ni všeč, so fake news, torej lažne novice; to uporablja zelo pogosto, novinarji so zaradi njegovih vprašanj sovražniki ljudi, so nagnusni, najslabši.

Če mu začetek vprašanja ni všeč, novinarja kratkomalo utiša. "Tišina, tišina, sedi!"

Posebno piko ima, kot kaže, na novinarke, ki jih utiša z dodatnimi žaljivkami o osebnem videzu, novinarko CNN-a pa je nedavno napadel in vpletel še njene otroke tudi na družbenih omrežjih, da je izmeček in da se je bodo otroci sramovali zaradi njenih vprašanj.

Razjezi pa ga lahko veliko stvari, od zunanje politike, kako poteka vojna z Iranom, pa kakšne so razmere na letalonosilki, kjer naj bi mornarji zaradi nemogočih razmer celo delali samomore, do vprašanj o sodelavcih, pa gradnja več sto milijonov vredne zlate plesne dvorane, ki se zatika, in seveda, najhuje, vprašanja o Epsteinovih dokumentih.

Trump pred novinarji
Trump pred novinarji
FOTO: Profimedia

Njegova jeza, maščevalnost, hudobija, aroganca in kar je še podobnih pridevnikov, so vedno hujši, le da njemu nihče ne reče, naj, neumna, zlobna oseba, že enkrat utihne.

Njegova tiskovna predstavnica Katherine Leavitt, najmlajša v zgodovini na tem položaju, sicer pa izjemno spretna v razlagi Trumpovih dejanj in odločitev, kar res ni enostavna naloga, se je zdaj odločila za odhod. Kot vzrok je navedla družino, mnogi pa povezujejo njen odhod z užaljenostjo. Trump oziroma njegove službe naj bi izvedele, da se pripravlja napad na uradno letalo predsednika, s katerim naj bi se vračal z zasedanja Nata v Turčiji, z njim v letalu pa še osebje, novinarji in tudi Leavittova. Trumpa so naskrivaj, takorekoč v vozičku za sendviče in pijačo, prepeljali na drugo letalo. Vsi drugi, tudi zvesta vojščakinja Leavittova, so ostali na vladnem letalu. Zoprno je, ko izveš naknadno, da si bil brez pomislekov izpostavljen kot tarča morebitnega terorističnega napada.

Nekateri ameriški mediji so se zdaj sicer končno odločili, da se bodo pred napadi skušali ubraniti. Trump poleg tega, da je nesramen do novinarjev, proti medijem sproža tudi tožbe, veliko se jih je doslej končalo z milijonskimi poravnavami. Tudi zato, ker se je najprej spravil na televizije, ki imajo denar in so si te poravnave lahko privoščile. Raje to, kot da trepetajo za licence, ki jih podeljuje zvezna vlada. Časopisi imajo manj denarja, zato se je zdaj na primer New York Times odločil, da se brani zaradi groženj prav zaradi poročanja o Trumpovi skrivni zamenjavi letala; vlada je tožbo že umaknila.

Druga, izjemno pomembna stvar, ki se dogaja na področju medijev, novinarstva, so spremembe lastništev medijev.

Časopis Washington Post, vemo, tisti, ki je razkril afero Watergate in še marsikaj drugega, je zdaj skorajda vladno trobilo. Že pred nekaj leti ga je kupil multimilijarder Jeff Bezos, velik Trumpov prijatelj in podpornik. Razmere so se posebej zaostrile v zadnjem času, ko so odpustili več kot 300 zaposlenih, predvsem novinarjev z novic, športa, kulture, lokalnih novic. Dopisnica iz Ukrajine je odpoved dobila sredi vojne cone, med napadom, ko je poročala iz avta, kamor se je zatekla. Bralci so odpovedali na stotisoče naročnin. Bezosu verjetno v tem primeru sploh ne gre za denar, pod palcem ima okoli 240 milijard dolarjev premoženja, nenazadnje je kar tako zapravil 75 milijončkov za film z Melanio, ki ni prislužil niti desetine vloženega.

Zadnja velika zgodba pa je zgodba o lastništvu mogočne medijske konglomeracije Paramount. In njeni združitvi s prav tako mogočnim konglomeratom Warner Bros.

Paramount je kupil David Ellison, sin milijarderja Larryja Ellisona, ustanovitelja Oracla in, skoraj nepotrebno je dodajati, velikega Trumpovega podpornika. Paramount ima tudi televizijsko mrežo CBS, MTV in različne druge platforme.

Zdaj je Paramount za 110 milijard dolarjev kupil drugega medijskega velikana Warner Bros., ki ima poleg športnih kanalov tudi HBO in CNN. Po naključju prav tisto televizijo, ki jo Trump skoraj najbolj sovraži.

Ko je eden izmed hollywoodskih zvezdnikov, Mark Ruffalo, opozoril, kako sporno je, da se lastništvo medijev kopiči v rokah nekoga, kot je Ellison, ki med drugim izraelski vladi prodaja tehnologijo, ki jo je sama direktorica njegovega Oracla označila kot ... globoko strašljivo, so ga začeli blatiti, da je antisemit.

Posel združitve so sicer vsi nadzorniki odobrili, vendar pa je trenutno zamrznjen zaradi tožbe zaradi monopola.

Pomembna je Srbija, volitve bodo!

Tudi pri nas prihaja do sprememb lastništev. Spletni portal N1, ki si je v času obstoja zgradil ugled in kredibilnost, je skupaj z drugimi medijskimi enotami, ki jih je v vseh državah Balkana 14, kupil Alpac Capital, v lasti ljudi iz Orbanovega ozkega kroga. V njihovi lasti je tudi Euronews, ki lahko dosega 150 milijonov ljudi in je postal po mnenju številnih novinarskih organizacij trobilo, izrazito naklonjeno vladam, ki so proti neodvisnemu novinarstvu.

Najverjetneje sicer Slovenija v tej igri ni tako pomembna, bolj kolateralna nujnost. Gre za Srbijo, kjer je N1 praktično še edini neodvisni medij. Srbiji se bližajo predčasne volitve in ljudje, ki so kupili N1, so tesno povezani s predsednikom Vučićem.

Vse, kar se dogaja okoli slovenske javne televizije in radia, seveda ni formalno sprememba lastništva, je pa poskus ponovne uvedbe nadzora vladajoče politike.

Čisto tako, zanimiva bi bila anketa med poslanci, koliko sploh poznajo oddaje, so jih kdaj gledali, poslušali, denimo ... Globalno vas, Frekvenco x? Pa Odprto knjigo, Poletno branje ali Pisave? Ne bi prav prejudicirala odgovorov, verjetno pa je tako, da je trenutnim odločevalcem prav vseeno, če izginejo vse oddaje, le da imajo informativni program pod nadzorom.

Javna televizija z vsem poslanstvom, z vsemi napakami – jasno je, da nas kar naprej jezi, enkrat, ker ni kakšnega prenosa, naslednjič pa cela Slovenija sedi in gleda skoke. Ali pa se kdo jezi, ker je v petek ali soboto zvečer že n-ta ponovitev nastopa iste narodnozabavne glasbene skupine. Pri sebi pogosto bentimo tudi zaradi informativnih oddaj, ki pa lahko že naslednjič prinesejo osupljiva in pomembna razkritja. Ni popolna, jasno da ne, ravno takšna pa je zato, ker je zaenkrat še od vseh in nujna za medijski prostor.

Nenazadnje tudi, kaj bi POP TV brez resne konkurence!

Naomi Klein je v Doktrini šoka analizirala poročanje velikih uglednih medijev, kot je New York Times in drugi, ko je šlo za puče v Latinski Ameriki, Čilu, Argentini in drugje. Strašna brutalnost vojaških hunt, trpljenje, mučenje, eksekucije, to so nekako spregledali kot neprijetnost, potrebno, da se ekonomija spravi na po njihovem pravo pot, pot kapitala. Tudi revščine, brezposelnosti ob tem niso opazili. Bolj pomembne so bile številke o inflaciji, ki se je znižala.

Vse, da se ustavi komunizem.

Analiza Naomi Klein je o poročanju v 70. in 80. letih. Je pa nedavno Guardian objavil analizo, kako danes veliki mediji, spet New York Times, poročajo o progresivnih, socialističnih demokratih v ZDA. V zvezi z njimi vedno uporabijo besedo divisive, torej razdiralen, kar naj utrdi prepričanje bralca, da je levica tista, ki deli. Da razdvaja nekakšno mitično enotnost, ki da je prej obstajala. Pa v resnici nikoli ni. Seveda, razen če pod enotnostjo ne razumeš navidezne enotnosti, kjer vladajo finančni trgi in milijarderji.

Podobna analiza bi verjetno nekaj takega pokazala tudi pri nas, ko gre za poročanje o Levici. In kapitalu.

Do medijev moramo biti vedno kritični in samokritični. Prav zato se je treba zavzemati za ugled novinarskega dela kot resnega dela s kontekstom, znanjem in stališči. Toliko je odprtih front, različnih, vse so pomembne, novinarstvo je morda celo v ozadju, zato se moramo kar sami postaviti zase.

Če ne, bomo tudi mi kmalu poslušali, da smo zoprni, neumni, škodljivi in kar je še pridevnikov, ki jih uporablja Trump. Najgrše sem raje izpustila.

Saj ne, da tudi pri nas že ni bilo tega, ampak bila so sodišča, obsodbe, ostri odzivi.

Zelo slabo pa je, če se to normalizira, postane del vsakdanjika, kar se sicer dogaja na mnogih področjih, ko postane nekaj običajnega to, kar je bilo še včeraj nepredstavljivo in nesprejemljivo. Temu se je treba upreti z vsemi močmi.

zda donald trump mediji

Na zadnjo avgustovsko nedeljo gneča na cestah, pred Karavankami zastoj

24ur.com Trumpovemu dvigovanju prahu ni konca
24ur.com Trump z neprimerno opazko novinarki razburil splet: 'Lepa si'
24ur.com Trump ne razume 'drugih' angleščin, oborožil se je s prevajalci
24ur.com Trump o napadalcu: 'V srcu nosi sovraštvo'
24ur.com Trumpa novinarka udarila v obraz: 'Pravkar je postala velika zvezda'
24ur.com 'Dvoboj starca in kriminalca': Trump našteval neresnice, Biden pogrnil
24ur.com Trump nizal svoje dosežke, oštel Norveško, o Grenlandiji pa: Boste videli
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Endless
30. 08. 2026 13.11
Pač ne mara skrajno levičarskih politikov in oni njega ne .. tudi ta članek to potrjuje
Odgovori
0 0
Etienko
30. 08. 2026 13.07
Nevem kaj vam ni všeč, odločite se še, ker ko sem komentiral, da je Trump lahko prvi samo na zaprtem oddelku, ste izbrisali komentar! Torej on lahko žali vse prek in prek, kar vam ni všeč, nam pa ne dovolite povedati, da je prizadet!
Odgovori
+3
3 0
Etienko
30. 08. 2026 13.08
...odločite se ŽE...
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
30. 08. 2026 13.03
DONALD TRUMPA NE MARAM ZARADI NJEGOVE POLITIKE AMPAK GLEDE NOVINARJEV PA IMA PRAV.
Odgovori
-5
0 5
Levi so barabe
30. 08. 2026 13.03
Tudi vaše novinarje bi moral malo okrcat. Ali pa vsaj gospodarja tepino. Bravo Trump 👍
Odgovori
-3
1 4
SAF1
30. 08. 2026 12.58
Kar se tiče EU in uvoz nelegalcev ima prav, Ursula in njeni ritolizniki uničuje evropo s tem in z drugimi stvarmi. Kar se tiče novinarjev, ki kar naprej lažejo ima tudi prav, tko da..., res je da Trump ima določene odločitve take človek se kar prime za glavo kolk so neumne, ampak določene stvari ki jih pove pa ima 100% prav, meni je Trump prav čuden, kako lahko človek ima ene super odločitve ene pa res neumne.
Odgovori
+0
3 3
Vrana in vrabček
30. 08. 2026 12.54
Končno res dober članek na 24 ur.
Odgovori
+4
6 2
vlahov
30. 08. 2026 12.35
Trump razume določene novinarje kot leve politične agitatorje , ki jim ni mar za realnost .
Odgovori
+6
9 3
bibaleze
Portal
Starši pred težko izbiro: plačati položnice ali otroku kupiti vse za šolo?
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Ali vaša hvala otroka morda omejuje?
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Ana Ivanović povedala naglas, kar si številne ženske mislijo že leta
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Tedenski horoskop: Raki vstopajo v naelektren teden, vodnarji so pred težko odločitvijo
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Dnevni horoskop: Škorpijoni morajo zaupati občutku, ribe čaka čustven dan
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega
vizita
Portal
Tehtala je 227 kilogramov, zdravniki pa so ji dajali le majhno možnost, da doživi trideset let
Je sushi res zdrav?
Je sushi res zdrav?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Katere mišične skupine trenirati skupaj?
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
Prepoznajte čustveno lakoto: nasveti za obvladovanje stresa
cekin
Portal
Pri kateri plači ljudje prvič začutijo finančno varnost? Odgovor je presenetil tudi strokovnjake
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
Generacija, ki si v mestu ne more kupiti doma, je našla drugo rešitev
moskisvet
Portal
Partnerico ljubi, a z njo ne spi v isti postelji: razlog, zakaj spita ločeno, preseneča
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
Igralka po operaciji možganov pokazala fotografije: odkrili so ji redek možganski tumor
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
V Cii je lovil izdajalca, s Clintonom pa ni mogel niti do sestanka
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
Kako je reven fant ustvaril eno največjih luksuznih znamk na svetu
dominvrt
Portal
Veranda potrebuje več kot le hitro pometanje: kdaj je čas za temeljito čiščenje?
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Vas rjavi madeži na pekaču spravljajo ob živce? S tem trikom bo spet videti kot nov
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Te predmete raje pomijte ročno
Te predmete raje pomijte ročno
okusno
Portal
Nedeljsko kosilo ni popolno brez sladice: 10 enostavnih receptov, ki vedno navdušijo
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
voyo
Portal
Nočna mora iz predmestja: Brata Menendez
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907