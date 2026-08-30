'Tiho, neumna, zlobna oseba'

Nekaj primerov: Vse, kar mu ni všeč, so fake news, torej lažne novice; to uporablja zelo pogosto, novinarji so zaradi njegovih vprašanj sovražniki ljudi, so nagnusni, najslabši. Če mu začetek vprašanja ni všeč, novinarja kratkomalo utiša. "Tišina, tišina, sedi!" Posebno piko ima, kot kaže, na novinarke, ki jih utiša z dodatnimi žaljivkami o osebnem videzu, novinarko CNN-a pa je nedavno napadel in vpletel še njene otroke tudi na družbenih omrežjih, da je izmeček in da se je bodo otroci sramovali zaradi njenih vprašanj. Razjezi pa ga lahko veliko stvari, od zunanje politike, kako poteka vojna z Iranom, pa kakšne so razmere na letalonosilki, kjer naj bi mornarji zaradi nemogočih razmer celo delali samomore, do vprašanj o sodelavcih, pa gradnja več sto milijonov vredne zlate plesne dvorane, ki se zatika, in seveda, najhuje, vprašanja o Epsteinovih dokumentih.

Trump pred novinarji FOTO: Profimedia

Njegova jeza, maščevalnost, hudobija, aroganca in kar je še podobnih pridevnikov, so vedno hujši, le da njemu nihče ne reče, naj, neumna, zlobna oseba, že enkrat utihne. Njegova tiskovna predstavnica Katherine Leavitt, najmlajša v zgodovini na tem položaju, sicer pa izjemno spretna v razlagi Trumpovih dejanj in odločitev, kar res ni enostavna naloga, se je zdaj odločila za odhod. Kot vzrok je navedla družino, mnogi pa povezujejo njen odhod z užaljenostjo. Trump oziroma njegove službe naj bi izvedele, da se pripravlja napad na uradno letalo predsednika, s katerim naj bi se vračal z zasedanja Nata v Turčiji, z njim v letalu pa še osebje, novinarji in tudi Leavittova. Trumpa so naskrivaj, takorekoč v vozičku za sendviče in pijačo, prepeljali na drugo letalo. Vsi drugi, tudi zvesta vojščakinja Leavittova, so ostali na vladnem letalu. Zoprno je, ko izveš naknadno, da si bil brez pomislekov izpostavljen kot tarča morebitnega terorističnega napada. Nekateri ameriški mediji so se zdaj sicer končno odločili, da se bodo pred napadi skušali ubraniti. Trump poleg tega, da je nesramen do novinarjev, proti medijem sproža tudi tožbe, veliko se jih je doslej končalo z milijonskimi poravnavami. Tudi zato, ker se je najprej spravil na televizije, ki imajo denar in so si te poravnave lahko privoščile. Raje to, kot da trepetajo za licence, ki jih podeljuje zvezna vlada. Časopisi imajo manj denarja, zato se je zdaj na primer New York Times odločil, da se brani zaradi groženj prav zaradi poročanja o Trumpovi skrivni zamenjavi letala; vlada je tožbo že umaknila. Druga, izjemno pomembna stvar, ki se dogaja na področju medijev, novinarstva, so spremembe lastništev medijev. Časopis Washington Post, vemo, tisti, ki je razkril afero Watergate in še marsikaj drugega, je zdaj skorajda vladno trobilo. Že pred nekaj leti ga je kupil multimilijarder Jeff Bezos, velik Trumpov prijatelj in podpornik. Razmere so se posebej zaostrile v zadnjem času, ko so odpustili več kot 300 zaposlenih, predvsem novinarjev z novic, športa, kulture, lokalnih novic. Dopisnica iz Ukrajine je odpoved dobila sredi vojne cone, med napadom, ko je poročala iz avta, kamor se je zatekla. Bralci so odpovedali na stotisoče naročnin. Bezosu verjetno v tem primeru sploh ne gre za denar, pod palcem ima okoli 240 milijard dolarjev premoženja, nenazadnje je kar tako zapravil 75 milijončkov za film z Melanio, ki ni prislužil niti desetine vloženega. Zadnja velika zgodba pa je zgodba o lastništvu mogočne medijske konglomeracije Paramount. In njeni združitvi s prav tako mogočnim konglomeratom Warner Bros. Paramount je kupil David Ellison, sin milijarderja Larryja Ellisona, ustanovitelja Oracla in, skoraj nepotrebno je dodajati, velikega Trumpovega podpornika. Paramount ima tudi televizijsko mrežo CBS, MTV in različne druge platforme. Zdaj je Paramount za 110 milijard dolarjev kupil drugega medijskega velikana Warner Bros., ki ima poleg športnih kanalov tudi HBO in CNN. Po naključju prav tisto televizijo, ki jo Trump skoraj najbolj sovraži. Ko je eden izmed hollywoodskih zvezdnikov, Mark Ruffalo, opozoril, kako sporno je, da se lastništvo medijev kopiči v rokah nekoga, kot je Ellison, ki med drugim izraelski vladi prodaja tehnologijo, ki jo je sama direktorica njegovega Oracla označila kot ... globoko strašljivo, so ga začeli blatiti, da je antisemit. Posel združitve so sicer vsi nadzorniki odobrili, vendar pa je trenutno zamrznjen zaradi tožbe zaradi monopola.

Pomembna je Srbija, volitve bodo!