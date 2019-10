Tihotapci v prtljažniku prevažali turško družino

V soboto so policisti na mejnem prehodu Dragonja pri vstopu osebnega avtomobila, hrvaških registrskih tablic, iz Hrvaške v Slovenijo, odkrili, poleg voznika in sopotnika, še štiri tujce. Vozila je 33-letna državljanka Nemčije, z urejenim statusom bivanja v Švici, sopotnik pa je bil 25-letni državljan Francije.

Kot so nam sporočili s PU Koper, se je v prtljažnem delu vozila skrivala turška družina, moški, ženska in otrok, drugi otrok pa je bil na zadnjem sedežu v vozilu. Ker osebe niso imel veljavnih dokumentov za vstop v Slovenijo, so jih odpeljali v center za tujce, voznica in sopotnika pa bosta prejela kazensko ovadbo. Postopki so v teku, so sporočili koprski policisti.