Tik Kobarid praznuje 70 let

Pomemben mejnik predstavlja tudi leto 2005, ko je podjetje začelo proizvodnjo katetrov s hidrofilnim nanosom, ki je danes eden najpomembnejših strateških proizvodnih programov podjetja pod lastno blagovno znamko Greencath. V zadnjem desetletju uvajajo nove naprave in sisteme ter nenehno vlagajo v modernizacijo lastne proizvodnje in širitve proizvodnih prostorov.

Podjetje namreč v osmo desetletje vstopa z ambicioznimi koraki in ob, kot pravi Borovinškova, veliki podpori lastnika. Ko je ob osamosvojitvi Slovenije ostalo brez pomembnega jugoslovanskega trga in se znašlo v težavah, ga je leta 1997 od Slovenske razvojne družbe kupila cerkljanska družba Certa (danes Larix invest). Ta je leta 2019 postala 100-odstotna lastnica družbe, Certo pa je prevzelo podjetje Postojnska jama poslovneža Marjana Batagelja .

V času epidemije je podjetje jubilej obeležilo s publikacijo, v kateri so spomnili na bogato in pogosto težko prehojeno pot do danes uspešnega podjetja. Namenili so jo vsem gospodinjstvom v občini Kobarid, slovenskim poslovnim partnerjem in vsem zaposlenim. Kot je povedala direktorica podjetja Petra Borovinšek , so poleg tega danes vsi zaposleni prvič v zgodovini dobili tudi izplačano nagrado za poslovno uspešnost.

Še posebej pa je bilo za podjetje prelomno leto 2020, ko je večino gospodarstva prizadela kriza zaradi epidemije covida-19. Za Tik Kobarid pa je bilo to obdobje povečanja naročil kupcev ter polno zasedenih proizvodnih zmogljivosti, hkrati pa so lani zaključili triletno obdobje velikih naložb. "Za Tik Kobarid je bilo 2020 kljub epidemiji rekordno leto, kar se tiče poslovanja," je dejala direktorica."Realizirali smo za 13 odstotkov več prihodkov, kot smo jih planirali, in šest odstotkov več kot prejšnje leto. Leto 2020 smo zaključili s približno sedmimi milijoni evrov realizacije," je dodala.

V družbi pravijo, da njihova vizija ostaja še naprej razvijati medicinske pripomočke, ki so varni, prijazni do uporabnika in okolja ter izdelani iz materialov, ki imajo pozitiven vpliv na trajnostni razvoj okolja in družbe. Letošnje jubilejno leto bodo zaznamovale predvsem velike investicije, napoveduje Borovinškova. V načrtu imajo za več kot dva milijona evrov naložb, ki bodo namenjene predvsem v avtomatizacijo proizvodnje in digitalizacijo vseh poslovnih procesov.

Poleg tega dajejo vedno večji poudarek omenjeni blagovni znamki Greencath, v katero dodajajo nove izdelke in z njo ciljajo na nove evropske trge, kjer do sedaj s tem programom še niso bili prisotni. Borovinškova zato upa, da bo tudi 2021 za podjetje rekordno leto.