Tik pod vrhom Porezna znova zagorelo, na terenu ostaja gasilska straža

"Na terenu je trenutno 49 gasilcev iz celotne Gasilske zveze Cerkno in PGD Davča. Tekom popoldneva so nam na pomoč priskočili tudi trije Airtractorji," so zvečer zapisali pri PGD Cerkno.

Na hribu je prvič gorelo že v petek, ko je zagorelo okoli pol hektara težko dostopnega terena. Nato je znova zagorelo v soboto popoldan, takrat so gasilci požar obdržali pod nadzorom, v nedeljo pa so se jim pridružili še trije Air Tractorji, ki so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, in helikopterja Slovenske vojske.

Požar je najverjetneje povzročil udar strele. Na upravi za zaščito in reševanje so se odločili, da je od sobote znova razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na Primorskem. V naravnem okolju je tako prepovedano izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Požarna ogroženost naravnega okolja se bo v prihodnjem tednu predvidoma povečevala tudi v večjem delu preostale države, so sporočili iz uprave.