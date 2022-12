Tik pred božičem ima Pošta Slovenije tudi letos polne roke dela

Še dober teden je do božiča in tudi letos se Slovenci nismo izneverili tradiciji, namreč prav te dni pošiljamo na milijone pisem in voščil, čeprav klasične že več let upadajo. A prav december je glede pisemskih pošiljk na pošti najmočnejši mesec. Tako pestro je bilo zvečer v ljubljanskem poštno logističnem centru, okrepljene ekipe delajo dan in noč, da bi vsa pošta pravočasno prispela do naslovnikov. Na Pošti pozivajo, naj tisti, ki še niso, pošiljke oddajo čimprej, sploh tiste za tujino. In kam vse letos pošiljamo voščila in pakete? Poleg sosednjih držav tudi na eksotične destinacije, recimo Kukove otoke.