Tik pred uveljavitvijo zakona o evidencah v igri tudi zamrznitev

Loči nas le nekaj dni od začetka veljave novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Sindikati in delodajalci pa so tudi tokrat na nasprotnih bregovih. V ZSSS delodajalce po doseženem dogovoru socialnih partnerjev obtožujejo sprenevedanja

Spremembe zakona sledijo dolgoletnim opozorilom Inšpektorata RS za delo, da zakonodaja inšpektorjem ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so se izkazale kot ene najpogostejših na področju delovnih razmerij, so pred začetkom veljave novele ponovili na ministrstvu.

Toda delodajalci sedaj v zadnjem trenutku pozivajo k zamrznitvi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki v veljavo stopa v ponedeljek. Zakon namreč prinaša dodatno birokratsko oviro in finančno breme za gospodarstvo, pravijo. Gospodarski minister Matjaž Han je za sejo vlade na podlagi pozivov delodajalcev napovedal tudi pogovor o noveli zakona. Strinja se, da je neživljenjska in jo velja zamrzniti. Na ministrstvu za delo dogajanja ne komentirajo, sindikati pa morebitni zamrznitvi novele ostro nasprotujejo.

Kot so zapisali v Zvezi Svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), je bil zakon noveliran leta 2022, "šele sedaj, tik pred uveljavitvijo pa na naše začudenje vzbuja orkestrirano nasprotovanje delodajalcev". Spomnili so, da so na seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) septembra lani vsi trije socialni partnerji soglasno podprli spremembe Zakona o evidencah delovnega časa, v imenu svojih članov tudi reprezentativne delodajalske organizacije. "Prav tako so ob koncu pogajanj na novinarski konferenci po seji ESS jasno in nedvoumno izrazili prepričanje, da citiramo: 'Spremljanje delovnega časa zaposlenih za delodajalce ni nič novega, saj to že od nekdaj počnejo, da lahko obračunajo plače'. V ZSSS se zato upravičeno sprašujemo ali imajo predstavniki delodajalskih organizacij, članic ESS, izredno kratek spomin ali pa se zgolj sprenevedajo. Dopuščamo pa tudi možnost, da več ne poznajo pomena besede kompromis in soglasje."

V ZSSS ostro nasprotujejo kakršnimkoli poskusom delodajalcev, ki bi pomenile zamrznitev določb zakona. Sindikati se tudi čudijo, da tovrstni predlogi "prihajajo s strani tistih, ki imajo v okviru programov svojih strank zaščito zaposlenih, njihovo dostojanstvo in spoštovanje človekovih pravic uvrščeno izredno visoko". Če bi se vlada odločila slediti pozivom, bi "vlada pričela z uvajanjem politike zamrzovanja na področju temeljnih človekovih pravic, vključno s pravico do počitkov in odmorov na področju delovnih razmerij". OZS: Zakon prinaša dodatno birokratsko oviro in breme za gospodarstvo "Mnogi obrtniki in podjetniki se te dni obračajo na nas in z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da zakona ne bo mogoče izvajati v praksi. Sprašujejo se, kako se bo evidentiranje izvajalo v praksi, na terenu. Vlada ima torej še čas, da prepreči slabo premišljen zakon in ga zamrzne še preden stopi v veljavo," pa opozarjajo v Obrtno-podjetniški zbornici. Kot pravijo, so predlogu zakona nasprotovali že od samega začetka in s konkretnimi primeri opozarjali na to, da zakona ne bo moč izvajati v praksi. "Zakon prinaša dodatno birokracijo, dodatne stroške delodajalcem, ne sledi novim oblikam dela, obenem pa ne prinaša nikakršnih zagotovil, da se zlorabe oz. kršitve ne bodo več dogajale," meni predsednik OZS Blaž Cvar.

