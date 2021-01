Tik pred vložitvijo nezaupnice Erjavec še čaka na glasove svojih poslancev

Karl Erjavec je danes spisal končno besedilo konstruktivne nezaupnice, ki šteje 11 strani, in ga poslal prvakom Koalicije ustavnega loka. V petek dopoldne ga bo predstavil svojim poslancem, od katerih še pričakuje glasove. Ti so namreč pred podpisom želeli videti njeno vsebino. Nezaupnica bo po načrtih vložena ob 13. uri, ko bodo podrobneje predstavili svoje razloge za njeno vložitev in program.

Vlagatelji, ki do zadnjega trenutka računajo na glasove poslancev SMC, pa so, kot pravijo, pripravljeni tudi na poraz. KUL v tem primeru namerava začeti s pripravami na volitve, nedvomno pa bi vložili interpelacije zoper več ministrov. V ožjem krogu so kulturni minister Vasko Simoniti, notranji minister Aleš Hojs in šolska ministrica Simona Kustec. Brez trdne večine bi jih Janševa manjšinska vlada s težavo branila.

Ne glede na težo morebitnega poraza pa bi Erjavec ostal predsednik DeSUS.