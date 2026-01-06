Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

Kot poroča novinar 24UR Anže Božič, naj bi Matej Tašner Vatovec z odločitvijo o prestopu predvidoma še danes seznanil stranko Levica.
Tašner Vatovec je dolgoletni član stranke in vodja poslanske skupine. Po njegovem odhodu se bo poslanska skupina Levice še dodatno skrčila. V njej tako ostajajo Tatjana Greif, Nataša Sukič in Milan Jakopovič.
Aprila lani je iz skupine izstopil Miha Kordiš, ki so ga izločili iz stranke. Kordiš je kasneje s somišljeniki ustanovil lastno stranko Mi, socialisti.
