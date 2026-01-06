Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

Ljubljana, 06. 01. 2026 06.52 pred 32 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Matej Tašner Vatovec

Približno dva meseca pred državnozborskimi volitvami se na političnem parketu obeta prestop leta. Po naših informacijah vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec zapušča svojo stranko in se seli k Socialnim demokratom.

Kot poroča novinar 24UR Anže Božič, naj bi Matej Tašner Vatovec z odločitvijo o prestopu predvidoma še danes seznanil stranko Levica. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tašner Vatovec je dolgoletni član stranke in vodja poslanske skupine. Po njegovem odhodu se bo poslanska skupina Levice še dodatno skrčila. V njej tako ostajajo Tatjana Greif, Nataša Sukič in Milan Jakopovič

Aprila lani je iz skupine izstopil Miha Kordiš, ki so ga izločili iz stranke. Kordiš je kasneje s somišljeniki ustanovil lastno stranko Mi, socialisti. 

matej tašner vatovec levica sd

Do petka hud mraz: temperature tudi čez dan pod lediščem

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Fraza, ki uničuje čustveni razvoj fantov
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Kitajska želi več rojstev, pari pa ostajajo brez otrok
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
Malček na poti: MasterChef sodnik bo očka
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Dnevni horoskop: Ovne čaka iskren pogovor, biki se vračajo v rutino
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
Razbijanje mitov o 'detoks' programih
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Bodo ameriške družbe oživele naftno industrijo v Venezueli?
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
Krajši delovni čas delavcev pred upokojitvijo: lahko bodo koristili ta sistem
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
V veljavi nove meje in strožja pravila za normirance
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Angelina Jolie zapušča Hollywood
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?
dominvrt
Portal
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite to
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
okusno
Portal
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Popolna enolončnica za popraznične dni
Popolna enolončnica za popraznične dni
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428