Tik pred volitvami šef poslancev Levice v SD

Kot poroča novinar 24UR Anže Božič , naj bi Matej Tašner Vatovec z odločitvijo o prestopu predvidoma še danes seznanil stranko Levica.

Tašner Vatovec je dolgoletni član stranke in vodja poslanske skupine. Po njegovem odhodu se bo poslanska skupina Levice še dodatno skrčila. V njej tako ostajajo Tatjana Greif, Nataša Sukič in Milan Jakopovič.

Aprila lani je iz skupine izstopil Miha Kordiš, ki so ga izločili iz stranke. Kordiš je kasneje s somišljeniki ustanovil lastno stranko Mi, socialisti.