Tik pred začetkom plačevanja novega prispevka vlada še pripravlja analize

Rok za pripravo ustreznih analiz in projekcij za letošnje leto in za leto 2026 je postavljen. Ko bodo dokumenti izdelani, pa bodo lahko sprejeli nadaljnje korake, je napovedal.

Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki jo je vlada že potrdila, zaenkrat širi krog upravičencev do statusa oskrbovalca družinskega člana tudi na upokojence, je v izjavi ob robu seje DZ danes povedal podpredsednik vlade Matej Arčon . Po njegovih informacijah bo do 1. julija sprejet. Ali pa bo v predlog vključeno tudi morebitno znižanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ali določilo, da se bo znesek prispevka višal postopno, bo znano v prihodnjih dneh ali tednih.

Še vedno pa se mu zdi, da je obstoječa ureditev plačevanja prispevka dobra. Prispevek bo v skladu z njo pri povprečni plači znašal 20 evrov. Zavezancu za prispevek bo treba tako takrat, ko bo moral v dom za starejše, plačati le hrano in nastanitev v višini, ki ne bo presegla zagotovljene pokojnine. Ta zdaj znaša 782 evrov. Po ureditvi, ki je v veljavi zdaj, pa oskrbnina lahko znaša tudi več kot 2000 evrov.

Na ministrstvu so po njegovih besedah že pripravili natančne izračune, koliko stane dolgotrajna oskrba zdaj in koliko bo stala v prihodnjih desetih letih. Po njegovih besedah je v letošnjem letu sicer res predviden določen prihranek, saj se bo prispevek začel pobirati že 1. julija, medtem ko se bo pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji začela izvajati šele 1. decembra. Takrat bo tudi približno 20.000 ljudi v domovih samodejno prevedenih v sistem dolgotrajne oskrbe.

V največji opozicijski stranki SDS, kjer so v tem mandatu že podali predlog za ukinitev tovrstnega prispevka, še naprej izpostavljajo pomanjkanje kadra, ki bi izvajal storitve dolgotrajne oskrbe. Po njihovem mnenju skrbi, da bodo "ljudje nekaj plačevali na rezervo". "Medtem ko bodo oskrbo potrebovali, je ne bodo dobili. In to je skrajno nedopustno in neodgovorno od vlade," je v današnji izjavi ob robu seje DZ dejala poslanka SDS Karmen Furman.

Dokler morebitnega predloga o drugačnem uvajanju prispevka ni na mizi, pa ga po njenih besedah ne morejo komentirati.