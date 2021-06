Tik pred začetkom predsedovanja se je na Brnik vrnil Brussels Airlines

Poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir je pozdravil neposredno povezavo z Brusljem: "Veseli smo, da se je Brussels Airlines odzval na potrebe po letih, ki nastajajo zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU. Upamo, da bo zasedenost letal že v začetnem obdobju letenja dobra in da bo družba linijo že kmalu okrepila z dodatnimi leti."

Brussels Airlines se je tako na ljubljansko letališče vrnil tik pred začetkom slovenskega predsedovanja Svetu EU. V belgijsko prestolnico bo sprva letel vsak ponedeljek, petek in nedeljo, kasneje pa se bo skladno s povpraševanjem število letov povečevalo, so danes sporočili iz Fraporta Slovenija, ki upravlja z letališčem.

Na ljubljanskem letališču redne lete trenutno ponuja še osem prevoznikov: Aeroflot v Moskvo, Air France v Pariz, Air Serbia v Beograd, LOT Polish Airlines v Varšavo, Lufthansa v Frankfurt, SunExpress v Antalijo, Transavia v Amsterdam in Turkish Airlines v Istanbul.

Obstoječim prevoznikom se bodo po navedbah Fraporta Slovenija čez poletje pridružili še drugi, po trenutnih napovedih Wizz Air v Bruselj-Charleroi, British Airways v London Heathrow in Easyjet v London Gatwick, Swiss International Airlines v Zürich, Israir v Tel Aviv, Iberia v Madrid in Flydubai v Dubaj.

"Večina prevoznikov ob normalizaciji zdravstvenih razmer pričakuje povečano povpraševanje po potovanjih z letali, čemur se bodo prilagajali z dodajanjem letov v vozni red," pravijo v Fraportu Slovenija, kjer bodo v četrtek prvič pozdravili potnike na novem terminalu. Tega so slovesno odprli 16. junija.

V družbi sicer še pojasnjujejo, da sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije sledi čarterski promet. Turističnim agencijam oživljanje čarterskega prometa dobro uspeva, ta je v poletnem obdobju stekel v večjem obsegu kot prejšnjo sezono. Med najbolj privlačnimi čarterskimi destinacijami so grški otoki, turška Antalya, Djerba v Tuniziji, egiptovski Šarm el Šejk in Hurghada ter Barcelona, Madeira in Tenerife.