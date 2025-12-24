Tik pred zdajci še skok v trgovino

Še zadnji zamudniki pa so se na predbožični dan mudili v nakupovalnih središčih. Biftek, kruh, krompir, solata, pa tudi kaj sladkega se je našlo v vrečkah in vozičkih. Stekle so še zadnje priprave na božično večerjo preden so ob 17. uri trgovine zaprle svoja vrata. Kdor se je z nakupovanjem dan pred božičem želel izogniti gneči, se je uštel. Nekateri so trgovine zapuščali s polnimi vozički, drugi pa dokupovali le malenkosti. Kaj imamo Slovenci za božič najraje na mizah in ali bodo jutri pod smrečico darila?