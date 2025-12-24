Tik pred zdajci še skok v trgovino
Še zadnji zamudniki pa so se na predbožični dan mudili v nakupovalnih središčih. Biftek, kruh, krompir, solata, pa tudi kaj sladkega se je našlo v vrečkah in vozičkih. Stekle so še zadnje priprave na božično večerjo preden so ob 17. uri trgovine zaprle svoja vrata. Kdor se je z nakupovanjem dan pred božičem želel izogniti gneči, se je uštel. Nekateri so trgovine zapuščali s polnimi vozički, drugi pa dokupovali le malenkosti. Kaj imamo Slovenci za božič najraje na mizah in ali bodo jutri pod smrečico darila?
- 02:19Iz 24UR: Božični nakup v zadnjem hipu
- 02:04Iz SVETA: Božična darila za hišne ljubljenčke
- 02:31Iz SVETA: Božični nakupi
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.