Nov TikTok trend? Fantje si brijejo trepalnice, da bi izgledali bolj 'moško'

Številne ženske hrepenijo po dolgih in košatih trepalnicah. Nekatere ta učinek dosežejo s pomočjo maskare, druge se odločijo za t.i. dvig (ang. lash lift) ali podaljševanje trepalnic. Kot kaže, so se s trepalnicami zdaj začeli ukvarjati tudi moški. Glede na nov trend, ki divja po TikToku, bi si morali, če želijo izgledati bolj "moško" trepalnice skrajšati oziroma kar pobriti.

Stilistka za obrvi in trepalnice Urša Masnoglav pravi, da je na družbenih omrežjih tudi sama zasledila ta trend, a kot poudarja, takšno početje ni priporočljivo. "Trepalnice imajo svojo naravno funkcijo in takšni posegi lahko povzročijo več škode kot koristi," pravi.

Kot je pojasnila, lahko namreč striženje ali britje trepalnice oslabi in upočasni njihovo rast. "Poleg tega lahko ostanete brez zaščite, ki jo nudijo očem, kar poveča tveganje za draženje in okužbe. Seveda pa lahko pri britju pride tudi do poškodbe veke, kar povzroči brazgotino in posledično trepalnice tam ne bodo več rasle," pojasnjuje.

Kot pravi, trepalnice ščitijo oči pred prahom, znojem in tujki ter pomagajo zmanjšati izpostavljenost močni svetlobi. "Brez njih so oči bolj dovzetne za draženje in okužbe," je dodala.

Pa nam bodo, če si jih postrižemo ali pobrijemo, trepalnice sploh zrasle nazaj? "Trepalnice običajno zrastejo nazaj, vendar traja od štiri do osem tednov, da dosežejo svojo polno dolžino," odgovarja naša sogovornica.

Sicer je, kot pravi, povsem normalno tudi, da nam trepalnice izpadajo, saj imajo svoj naravni cikel rasti in izpadanja, podobno kot lasje. Prav tako je podobno kot pri laseh, pomembna tudi nega trepalnic, dodaja Masnoglavova. "Priporočljivo je, da jih redno čistimo, ne drgnemo preveč in po potrebi uporabljamo hranilna olja, kot so ricinusovo olje ali mandljevo olje, ki lahko pomagajo pri njihovem zdravju," je svetovala.

Nam bodo trepalnice, če jih bomo mesečno pristrigli, bolj rasle?

Popolno nasprotje omenjenega trenda so številne ženske, ki si želijo, da bi bile njihove trepalnice bolj goste in daljše. Masnoglavova pravi, da je dolžina trepalnic sicer genetsko določena, a da lahko z ustrezno nego in uporabo serumov za rast spodbudimo njihovo zdravje in gostoto. Mit, da nam bodo trepalnice, če jih bomo mesečno pristrigli, bolj rasle, pa je ovrgla. "Striženje trepalnic ne vpliva na njihovo hitrost rasti ali dolžino," je povedala.